08 апреля 2025

Дата достижения критической отметки на реке Ишим сдвинулась

Уровень воды на реке Ишим достигнет критической точки 15 апреля
© Служба новостей «URA.RU»
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Уровень воды на реке достигнет отметки опасного явления 15 апреля
Уровень воды на реке достигнет отметки опасного явления 15 апреля Фото:

Дата, в которую вода на реке Ишим в районе села Ильинка достигнет отметки опасного явления, перенеслась на неделю. Такие данные представлены на сайте Росгидромета. Ранее вода должна была достигнуть критической отметки 9 апреля.

«Тюменская область, река Ишим, село Ильинка. Превышена отметка выхода воды на пойму. Достижение отметки „опасное явление“ — 10-15 апреля», — передает сервис.

Ранее специалисты прогнозировали, что уровень воды на Тюменских реках может превысить значения прошлогоднего паводка. Пик половодья этого года ожидается с 15 по 20 апреля.

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Дата, в которую вода на реке Ишим в районе села Ильинка достигнет отметки опасного явления, перенеслась на неделю. Такие данные представлены на сайте Росгидромета. Ранее вода должна была достигнуть критической отметки 9 апреля. «Тюменская область, река Ишим, село Ильинка. Превышена отметка выхода воды на пойму. Достижение отметки „опасное явление“ — 10-15 апреля», — передает сервис. Ранее специалисты прогнозировали, что уровень воды на Тюменских реках может превысить значения прошлогоднего паводка. Пик половодья этого года ожидается с 15 по 20 апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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