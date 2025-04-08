Дата достижения критической отметки на реке Ишим сдвинулась

Дата, в которую вода на реке Ишим в районе села Ильинка достигнет отметки опасного явления, перенеслась на неделю. Такие данные представлены на сайте Росгидромета. Ранее вода должна была достигнуть критической отметки 9 апреля.
«Тюменская область, река Ишим, село Ильинка. Превышена отметка выхода воды на пойму. Достижение отметки „опасное явление“ — 10-15 апреля», — передает сервис.
Ранее специалисты прогнозировали, что уровень воды на Тюменских реках может превысить значения прошлогоднего паводка. Пик половодья этого года ожидается с 15 по 20 апреля.
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