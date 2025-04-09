Прославилась в соцсетях и ушла от мужа из-за СВО: карьера и творчество Ирины Горбачевой

Ирина Горбачева — одна из самых ярких артисток России, которая заполучила любовь не только на больших экранах, но и в соцсетях. Начав карьеру в начале 2010-х годов, актриса быстро стала востребованной в профессии, и прославилась благодаря ролям в «Аритмии» и «Чиках». Сегодня Ирина Горбачева продолжает радовать поклонников в новых фильмах. 10 апреля артистка отметит 37-летие — URA.RU вспоминает творческий путь Ирины Горбачевой.
Детство и юность Ирины Горбачевой
Ирина Горбачева родилась в Мариуполе в 1988 году. Родители девочки сразу поняли, что их ребенок растет творческой личностью: Ирина с ранних лет начала петь, пытаться играть на музыкальных инструментах и танцевать. Девочка росла с двумя братьями, и поэтому с малых лет обладала характером настоящего бойца. Вот только о профессии артиста тогда не думала: мечтала стать танцовщицей или инструктором по фитнесу.
В начальной школе семья Горбачевых перебралась в Подмосковье. Когда Ирине было всего девять лет, случилась трагедия — умерла ее мама. Тогда вся ответственность за воспитание троих детей легла на плечи главы семейства. Анатолий Горбачев трудился сразу на нескольких работах: работал сварщиком, строил дома и делал ремонт, а позже устроился завхозом в школу-интернат.
Ирине и самой пришлось трудиться на разных работах с подросткового возраста. Девушка продавала вещи на рынке, подрабатывала в магазине и на заводе. При этом Ирина Горбачева успевала и посещать театральный кружок, и проводить время с друзьями.
После школы Ирина Горбачева устроилась на работу официанткой. Год девушка провела в общепите, пока мама подруги не посоветовала ей устроиться в театральный. Будущая актриса решила попытать удачу — и с первой же попытки попала на актерский факультет в Щукинское училище.
Карьера Ирины Горбачевой
Еще в студенческие годы Ирина Горбачева заявила о себе как о талантливой актрисе. На сцене Ирина воплотила образ Жанны д»Арк в одноименном спектакле, сыграла в постановках «Вдовий пароход», «Пришел мужчина к женщине», «Сотрудники» и других. Поэтому неудивительно, что когда актриса получила диплом, ее тут же позвали в московский театр «Мастерская Петра Фоменко».
Во время работы в театре Ирину Горбачеву пригласили сняться в драме Веры Сторожевой «Компенсация». До этого начинающая актриса снималась лишь в эпизодических ролях. На этот раз ей предстояло сыграть девушку, которая узнает о том, что ее давно пропавший отец стал успешным бизнесменом.
С первой же серьезной роли Ирина оказалась в одном кадре с Гошей Куценко, Любовью Толкалиной и Владимиром Епифанцевым — и мигом привлекла к себе внимание. Горбачева получила награду «Лучшая актриса» на Забайкальском кинофестивале, а режиссеры начали звать артистку в свои проекты. Следующие роли Ирины Горбачевой сильно отличались одна от другой: девушка то перевоплощалась в боевую жену офицера для сериала «Берега моей мечты», то играла роль проститутки с зависимостью в проекте «Дело чести».
В 2015 году случились два важных события в карьере Горбачевой. Во-первых, вышла картина «Молодая гвардия», в которой Ирина сыграла Ульяну Громову. Экранизация романа Фадеева принесла артистке еще больше славы. Не менее важным стало и начало ведения Ириной соцсетей: с лета актриса начала снимать короткие веселые ролики, перевоплощаясь в самые разные образы, понемногу набирая поклонников.
В 2017 году на экраны вышел фильм «Аритмия» Бориса Хлебникова, ставший одним из ключевых в карьере Ирины Горбачевой. Актриса сыграла в нем главную роль — врача приемного отделения больницы, которая переживает непростой период в браке. Ирина, переживавшая в то время трудности в собственных отношениях, смогла потрясающе передать эмоции героини на экраны, за что получила множество наград.
Следующей крупной ролью артистки стала Жанна в «Чиках», которая решила завязать с проституцией. Съемки «Чик» происходили тяжело. Местные жители в Кабардино-Балкарии решили, что москвичи приехали, чтобы снять порнограию, и начали протестовать против шоу. Однажды съемочную группу даже обстреляли — правда, затем с нападавшими поговорили, и они извинились за свое поведение. Но тяжелая работа принесла свои плоды: за роль в «Чиках» Ирина Горбачева получила премию «Женщина года» от журнала Glamour.
После оглушительного успеха последовала череда других успешных проектов: например, драма о начале COVID-19 «Дыхание», музыкальный фильм-сказка «Бременские музыканты» и комедия «Говорит Земля!». Последним на сегодняшний день проектом Ирины Горбачевой остается фэнтези «Огниво», в котором артистка сыграла роль фольклорного существа Алконоста.
Общественная деятельность Ирины Горбачевой
Одновременно с развитием карьеры Ирина Горбачева набирала популярность в соцсетях. Еще в 2015 году артистка начала публиковать забавные видео, на которых она перевоплощалась то в приехавшую в Россию иностранку, то в ворчливую бабушку. Со временем скетчи становились все более популярными. Сейчас в соцсетях артистки более полутора миллиона подписчиков.
Помня о детской любви к танцам, Ирина Горбачева запустила проект «Я танцую по Москве», проводя занятия в парках Москвы, а позже — и по всей России, заменив название на «Я танцую по стране». По всем уголкам страны единомышленники проводят мероприятия, на которые собирается огромное количество танцоров. Также актриса принимала участие в проектах «Антикастинг» и «Я красива», которые помогают женщинам, пережившим насилие в семье.
Личная жизнь и романы Ирины Горбачевой
Еще в 2010 году артистка влюбилась в коллегу Григория Калинина. В первый раз Ирина увидела его по телевизору: тогда Григорий играл в фильме «Туман». Горбачева сразу отметила, что он неплохо выглядит и хорошо играет.
Когда артисты пересеклись на съемочной площадке в том же году, артист показался девушке слишком неприступным. Но уже на следующий раз пара встретилась в караоке-клубе и между ними пробежала искра. С того дня Ирина и Григорий решили не расставаться, а вскоре съехались. Спустя пять лет отношений пара поженилась. На церемонии бракосочетания Ирина Горбачева решила впечатлить собравшихся и вышла не в белом, а в черном платье.
Поклонники думали, что в отношениях Горбачевой настоящий рай, однако в 2018 году стало известно, что влюбленные развелись. Как оказалось, однажды супруг позвонил Ирине и предупредил ее, что не вернется домой ночевать. Тогда она поняла, что восприняла эту новость безразлично — а значит, пришла пора разводиться. В начале 2019 году Ирина и Григорий попытались наладить отношения, но вскоре поняли, что не могут быть вместе.
Следующим избранником актрисы стал участник группы «Quest Pistols» Антон Савлепов. Сначала между парой не было никакой романтики: они познакомились на вечеринке общих друзей, участвовали в съемках клипа, но встречаться не спешили. К тому же, у Антона тогда уже была девушка.
Лишь после разрыва музыкант набрал Ирину Горбачеву по телефону и внезапно предложил пожениться. Пара расписалась в Киеве в 2020 году и жили на две страны. Но в 2023 году стало известно, что пара рассталась. Поклонники Ирины решили, что причиной разрыва стала политика: ведь Антон Савлепов после начала спецоперации запел на украинском языке, а Ирина Горбачева осталась в России и продолжила карьеру в Москве.
Отношение к СВО
В 2024 году вышло интервью с Ириной Горбачевой, в котором она заявила, что не собирается «отнекиваться» от своей страны и считает себя частью любого процесса, который происходит в России. При этом актриса подчеркнула, что несмотря на то, что «выслушала проклятия от друзей», выбирает жить и работать в стране.
«Я часть своего государства, я часть своей страны. И я выбираю здесь быть и здесь жить. Конечно же, по мне это ударило, 95% моих друзей от меня отвернулись», — заявила Ирина Горбачева в интервью Мадонне Мур. «Я не хочу иметь отношения к привязке к дому по рождению».
Фильмография Ирины Горбачевой
За свою карьеру Ирина Горбачева примеряла самые разные образы. За ее плечами как драматичные роли, заставлявшие зрителей доставать носовые платки, так и появление в веселых и добрых картинах. За двадцать пять лет на экране Ирина Горбачева снялась в 23 фильмах:
- Компенсация (2010)
- Туман 2 (2012)
- Новая жизнь (2013)
- Берега моей мечты (2013)
- Молодая гвардия (2015)
- Я умею вязать (2015)
- Аритмия (2017)
- Я худею (2018)
- Тренер (2018)
- Килиманджара (2018)
- Тренер (2018)
- Громкая связь (2019)
- Чики (2020)
- Обратная связь (2020)
- Огонь (2020)
- Внутри Лапенко 3 (2020)
- Пара из будущего (2021)
- Икария (2021)
- Дыхание (2023
- Папаша в бегах (2023)
- Бременские музыканты (2024)
- Говорит Земля! (2024)
- Огниво (2024)
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