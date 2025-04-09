В Перми найден мертвым бизнесмен, погрязший в долгах

В Перми на лыжной базе «Динамо» найдено тело генерального директора компании «Алга», за которой числятся многомиллионные долги. Мужчину обнаружила мертвым в одной из беседок его супруга.
«Мужчине 39 лет. Его зовут Алексей Булатов. Его фирма — ООО „Алга“ специализируется на электромонтажных работах. Тело обнаружила супруга бизнесмена», — сообщает портал «В курсе.ру» со ссылкой на свой источник.
По данным СМИ, погибший вышел вечером из дома и отправил жене смс. Издание выяснило, что его компания погрязла в долгах. Она была основана три года назад. Два года назад еще показывала выручку в 280 млн рублей и чистую прибыль в 35 млн рублей. Однако, в 2024 году фирма накопила долги по налогам на общую сумму 4 млн рублей. За день до обнаружения тела, 8 апреля, счета компании арестовали. Сумма взысканий составила 64 млн рублей.
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