В Перми найден мертвым бизнесмен, погрязший в долгах

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Труп обнаружили в беседке
Труп обнаружили в беседке Фото:

В Перми на лыжной базе «Динамо» найдено тело генерального директора компании «Алга», за которой числятся многомиллионные долги. Мужчину обнаружила мертвым в одной из беседок его супруга. 

«Мужчине 39 лет. Его зовут Алексей Булатов. Его фирма — ООО „Алга“ специализируется на электромонтажных работах. Тело обнаружила супруга бизнесмена», — сообщает портал «В курсе.ру» со ссылкой на свой источник.

По данным СМИ, погибший вышел вечером из дома и отправил жене смс. Издание выяснило, что его компания погрязла в долгах. Она была основана три года назад. Два года назад еще показывала выручку в 280 млн рублей и чистую прибыль в 35 млн рублей. Однако, в 2024 году фирма накопила долги по налогам на общую сумму 4 млн рублей. За день до обнаружения тела, 8 апреля, счета компании арестовали. Сумма взысканий составила 64 млн рублей.

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В Перми на лыжной базе «Динамо» найдено тело генерального директора компании «Алга», за которой числятся многомиллионные долги. Мужчину обнаружила мертвым в одной из беседок его супруга.  «Мужчине 39 лет. Его зовут Алексей Булатов. Его фирма — ООО „Алга“ специализируется на электромонтажных работах. Тело обнаружила супруга бизнесмена», — сообщает портал «В курсе.ру» со ссылкой на свой источник. По данным СМИ, погибший вышел вечером из дома и отправил жене смс. Издание выяснило, что его компания погрязла в долгах. Она была основана три года назад. Два года назад еще показывала выручку в 280 млн рублей и чистую прибыль в 35 млн рублей. Однако, в 2024 году фирма накопила долги по налогам на общую сумму 4 млн рублей. За день до обнаружения тела, 8 апреля, счета компании арестовали. Сумма взысканий составила 64 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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