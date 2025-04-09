На ММК выигрывают борьбу за сотрудников с помощью роботов

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На помощь сотрудникам комбината приходят роботы
На помощь сотрудникам комбината приходят роботы Фото:

На Магнитогорском металлургическом комбинате (Челябинская область) технологии роботизации помогают в борьбе за сотрудников. Об этом директор по персоналу ММК Олег Парфилов рассказал на конференции «Роботизация бизнес-процессов-2025».

«В условиях, когда рынок труда бесповоротно стал рынком работника, важно достичь синергии человека и робота. На ММК цель внедрения роботизации — не сокращение сотрудников, а развитие их компетенций с помощью новой технологии», — цитируют Парфилова в пресс-службе предприятия.

Парфилов добавил, что использование технологий роботизации должно стать новым уровнем кадровой службы. Тот, кто сегодня не использует ее, рискует проиграть в борьбе за сотрудников.

Цифровой помощник не вытесняет людей, а используется вместо уволившихся или вышедших на пенсию сотрудников. На комбинате он выполняет такие рутинные операции, как обработка заявлений от сотрудников, подготовка отчетной информации или работа с откликами кандидатов на вакансии. Все каналы привлечения персонала в группе ММК так или иначе приводят соискателей к роботу-рекрутеру. При этом личное общение с соискателями остается на специалистах кадровой службы предприятия.

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На Магнитогорском металлургическом комбинате (Челябинская область) технологии роботизации помогают в борьбе за сотрудников. Об этом директор по персоналу ММК Олег Парфилов рассказал на конференции «Роботизация бизнес-процессов-2025». «В условиях, когда рынок труда бесповоротно стал рынком работника, важно достичь синергии человека и робота. На ММК цель внедрения роботизации — не сокращение сотрудников, а развитие их компетенций с помощью новой технологии», — цитируют Парфилова в пресс-службе предприятия. Парфилов добавил, что использование технологий роботизации должно стать новым уровнем кадровой службы. Тот, кто сегодня не использует ее, рискует проиграть в борьбе за сотрудников. Цифровой помощник не вытесняет людей, а используется вместо уволившихся или вышедших на пенсию сотрудников. На комбинате он выполняет такие рутинные операции, как обработка заявлений от сотрудников, подготовка отчетной информации или работа с откликами кандидатов на вакансии. Все каналы привлечения персонала в группе ММК так или иначе приводят соискателей к роботу-рекрутеру. При этом личное общение с соискателями остается на специалистах кадровой службы предприятия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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