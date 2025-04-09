Губернатор Текслер поручил заранее начать ремонт дорог в Челябинской области

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Текслер потребовал усилить работу по ямочному ремонту в Челябинской области
Текслер потребовал усилить работу по ямочному ремонту в Челябинской области Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов начать сезон ремонта дорог раньше обычного времени. Об этом Текслер заявил на совещании с представителями власти региона, сообщили в пресс-службе губернатора.

«В целом, я думаю, в этом году будет возможность сезонные дорожные работы начать раньше обычного времени. По количеству обращений наших граждан тема проблемных участков дорог — номер один в моменте. Поэтому еще раз обращаю ваше внимание: активно занимайтесь дорогами», — заявил Текслер на совещании глав муниципалитетов и правительства региона.

Губернатор потребовал плотно продолжить взаимодействие с подрядчиками, занимающимися ямочным ремонтом. Текслер подчеркнул необходимость активизировать эти работы. Он напомнил, что ненормативное состояние дорог сильно повышает риски ДТП.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов начать сезон ремонта дорог раньше обычного времени. Об этом Текслер заявил на совещании с представителями власти региона, сообщили в пресс-службе губернатора. «В целом, я думаю, в этом году будет возможность сезонные дорожные работы начать раньше обычного времени. По количеству обращений наших граждан тема проблемных участков дорог — номер один в моменте. Поэтому еще раз обращаю ваше внимание: активно занимайтесь дорогами», — заявил Текслер на совещании глав муниципалитетов и правительства региона. Губернатор потребовал плотно продолжить взаимодействие с подрядчиками, занимающимися ямочным ремонтом. Текслер подчеркнул необходимость активизировать эти работы. Он напомнил, что ненормативное состояние дорог сильно повышает риски ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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