Губернатор Текслер поручил заранее начать ремонт дорог в Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов начать сезон ремонта дорог раньше обычного времени. Об этом Текслер заявил на совещании с представителями власти региона, сообщили в пресс-службе губернатора.
«В целом, я думаю, в этом году будет возможность сезонные дорожные работы начать раньше обычного времени. По количеству обращений наших граждан тема проблемных участков дорог — номер один в моменте. Поэтому еще раз обращаю ваше внимание: активно занимайтесь дорогами», — заявил Текслер на совещании глав муниципалитетов и правительства региона.
Губернатор потребовал плотно продолжить взаимодействие с подрядчиками, занимающимися ямочным ремонтом. Текслер подчеркнул необходимость активизировать эти работы. Он напомнил, что ненормативное состояние дорог сильно повышает риски ДТП.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!