Что известно о бизнесе предпринимателя, найденного мертвым в Перми

Фирма бизнесмена, найденного мертвым в Перми, является ответчиком по 39 искам
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Предприятие бизнесмена накопило долг перед ФНС
Предприятие бизнесмена накопило долг перед ФНС Фото:

Операции по счетам компании пермского предпринимателя Алексея Булатова, чье тело нашли на территории лыжной базы «Динамо», были приостановлены по решению ФНС. По данным из открытых источников, фирма бизнесмена к 2025 году накопила перед налоговой недоимку на 43 млн рублей. Что еще известно о бизнесе погибшего — в сбойке URA.RU.

Предпринимательская деятельность

По данным сервиса СБИС, Алексей Булатов является генеральным директором и единственным собственником ООО «Алга». Оно зарегистрировано в 2022 году. Основными видами деятельности предприятия являются электромонтажные работы. Численность сотрудников — 115 человек, средняя зарплата в компании составляет более 120 тысяч рублей. В 2023 году выручка предприятия составила 280,2 млн рублей, а чистая прибыль — 35,7 млн рублей.

Судебные тяжбы

Пермское предприятие ООО «Алга» является ответчиком по 39 судебным делам. Все они — экономические споры по гражданским правоотношениям. Общие суммы претензий от истцов начитывают десятки миллионов рублей. Самый крупный денежный иск к ООО «Алга» предъявлен от предприятия «Спецстрой ПЗСП-Кондратово». Сумма исковых требований этого застройщика в судебных документах составляет 19,3 млн рублей.

Проверки контролирующих госорганов

По информации в СБИС, за время своего существования компания «Алга» подверглась 14 проверкам различных контролирующих госорганов. Из них предприятие 9 раз проверила краевая Госинспекция по труду. Остальные ревизии проводились региональным минпромторгом, департаментом лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу, ГУ МВД по Пермскому краю и управлением Роспотребнадзора. Инспекция ФНС проверяла компанию один раз — в декабре 2024 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Операции по счетам компании пермского предпринимателя Алексея Булатова, чье тело нашли на территории лыжной базы «Динамо», были приостановлены по решению ФНС. По данным из открытых источников, фирма бизнесмена к 2025 году накопила перед налоговой недоимку на 43 млн рублей. Что еще известно о бизнесе погибшего — в сбойке URA.RU. Предпринимательская деятельность По данным сервиса СБИС, Алексей Булатов является генеральным директором и единственным собственником ООО «Алга». Оно зарегистрировано в 2022 году. Основными видами деятельности предприятия являются электромонтажные работы. Численность сотрудников — 115 человек, средняя зарплата в компании составляет более 120 тысяч рублей. В 2023 году выручка предприятия составила 280,2 млн рублей, а чистая прибыль — 35,7 млн рублей. Судебные тяжбы Пермское предприятие ООО «Алга» является ответчиком по 39 судебным делам. Все они — экономические споры по гражданским правоотношениям. Общие суммы претензий от истцов начитывают десятки миллионов рублей. Самый крупный денежный иск к ООО «Алга» предъявлен от предприятия «Спецстрой ПЗСП-Кондратово». Сумма исковых требований этого застройщика в судебных документах составляет 19,3 млн рублей. Проверки контролирующих госорганов По информации в СБИС, за время своего существования компания «Алга» подверглась 14 проверкам различных контролирующих госорганов. Из них предприятие 9 раз проверила краевая Госинспекция по труду. Остальные ревизии проводились региональным минпромторгом, департаментом лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу, ГУ МВД по Пермскому краю и управлением Роспотребнадзора. Инспекция ФНС проверяла компанию один раз — в декабре 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...