Что известно о бизнесе предпринимателя, найденного мертвым в Перми

Операции по счетам компании пермского предпринимателя Алексея Булатова, чье тело нашли на территории лыжной базы «Динамо», были приостановлены по решению ФНС. По данным из открытых источников, фирма бизнесмена к 2025 году накопила перед налоговой недоимку на 43 млн рублей. Что еще известно о бизнесе погибшего — в сбойке URA.RU.
Предпринимательская деятельность
По данным сервиса СБИС, Алексей Булатов является генеральным директором и единственным собственником ООО «Алга». Оно зарегистрировано в 2022 году. Основными видами деятельности предприятия являются электромонтажные работы. Численность сотрудников — 115 человек, средняя зарплата в компании составляет более 120 тысяч рублей. В 2023 году выручка предприятия составила 280,2 млн рублей, а чистая прибыль — 35,7 млн рублей.
Судебные тяжбы
Пермское предприятие ООО «Алга» является ответчиком по 39 судебным делам. Все они — экономические споры по гражданским правоотношениям. Общие суммы претензий от истцов начитывают десятки миллионов рублей. Самый крупный денежный иск к ООО «Алга» предъявлен от предприятия «Спецстрой ПЗСП-Кондратово». Сумма исковых требований этого застройщика в судебных документах составляет 19,3 млн рублей.
Проверки контролирующих госорганов
По информации в СБИС, за время своего существования компания «Алга» подверглась 14 проверкам различных контролирующих госорганов. Из них предприятие 9 раз проверила краевая Госинспекция по труду. Остальные ревизии проводились региональным минпромторгом, департаментом лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу, ГУ МВД по Пермскому краю и управлением Роспотребнадзора. Инспекция ФНС проверяла компанию один раз — в декабре 2024 года.
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