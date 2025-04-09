Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии предотвратили попытку организации массовых беспорядков и государственного переворота в стране. О пресечении подготовки к дестабилизации обстановки сообщил пресс-центр ведомства.
«ГКНБ ... выявлены и пресечены факты подготовки к разжиганию межнациональной розни путем организации локальных конфликтов с последующими массовыми акциями протеста и беспорядками. Основной целью являлась дестабилизация общественно-политической обстановки с последующей попыткой государственного переворота», — передает ТАСС сообщение ведомства.
Были задержаны все члены группы, планировавшей осуществление преступных действий. Один из участников находился за рубежом, предположительно в ОАЭ. В пресс-центре ГКНБ разъяснили, что группа намеревалась создать провокационное видео с участием избитой и полуобнаженной киргизской девушки, которую якобы изнасиловали иностранные граждане.
Этот видеоролик имел целью вызвать возмущение общественности, активизируя национальные и патриотические чувства. Ожидалось, что это привлечет внимание неорганизованной молодежи страны. Далее должны были вмешаться специально обученные боевые группы, вооруженные огнестрельным оружием, чтобы инициировать драки и массовые беспорядки в районах, где проживают и работают иностранцы. Предполагалось, что эти действия могли бы привести к повторению погромов, случившихся в мае 2024 года в Бишкеке, когда произошли нападения на граждан из стран Юго-Восточной Азии.
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