Тюменец украл у мужчины шесть миллионов рублей, угрожая игрушечным пистолетом

В Тюмени местный житель подкараулил тюменца с шестью миллионами рублей в рюкзаке у банка и отобрал деньги, угрожая муляжом пистолета. Об этом сообщает руководитель пресс-службы МВД РФ Ирина Волк.
«В полицию поступило заявление от жителя, который получив в финансово-кредитном учреждении шесть миллионов рублей, вышел из здания и направился к своему автомобилю. В этот момент на него напал неизвестный, угрожая похожим на пистолет предметом, отобрал рюкзак с денежными средствами и скрылся», — сообщает в своем telegram-канале руководитель пресс-службы.
Когда на место прибыла оперативная группа, она обнаружила похищенный рюкзак, несколько купюр и муляж пистолета. Вместе с тем, в отделении банка они нашли скрытую камеру, которую тюменец использовал для наблюдения за посетителями.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ. Впоследствии правоохранители установили подозреваемого и провели обыск в его квартире. Они изъяли часть похищенных денег, сотовые телефоны, несколько коробок со крытыми камерами и жесткими дисками.
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