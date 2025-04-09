Тюменец украл у мужчины шесть миллионов рублей, угрожая игрушечным пистолетом

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчину оперативно задержали сотрудники правоохранительных органов
Мужчину оперативно задержали сотрудники правоохранительных органов Фото:

В Тюмени местный житель подкараулил тюменца с шестью миллионами рублей в рюкзаке у банка и отобрал деньги, угрожая муляжом пистолета. Об этом сообщает руководитель пресс-службы МВД РФ Ирина Волк.

«В полицию поступило заявление от жителя, который получив в финансово-кредитном учреждении шесть миллионов рублей, вышел из здания и направился к своему автомобилю. В этот момент на него напал неизвестный, угрожая похожим на пистолет предметом, отобрал рюкзак с денежными средствами и скрылся», — сообщает в своем telegram-канале руководитель пресс-службы.

Когда на место прибыла оперативная группа, она обнаружила похищенный рюкзак, несколько купюр и муляж пистолета. Вместе с тем, в отделении банка они нашли скрытую камеру, которую тюменец использовал для наблюдения за посетителями.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ. Впоследствии правоохранители установили подозреваемого и провели обыск в его квартире. Они изъяли часть похищенных денег, сотовые телефоны, несколько коробок со крытыми камерами и жесткими дисками.

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В Тюмени местный житель подкараулил тюменца с шестью миллионами рублей в рюкзаке у банка и отобрал деньги, угрожая муляжом пистолета. Об этом сообщает руководитель пресс-службы МВД РФ Ирина Волк. «В полицию поступило заявление от жителя, который получив в финансово-кредитном учреждении шесть миллионов рублей, вышел из здания и направился к своему автомобилю. В этот момент на него напал неизвестный, угрожая похожим на пистолет предметом, отобрал рюкзак с денежными средствами и скрылся», — сообщает в своем telegram-канале руководитель пресс-службы. Когда на место прибыла оперативная группа, она обнаружила похищенный рюкзак, несколько купюр и муляж пистолета. Вместе с тем, в отделении банка они нашли скрытую камеру, которую тюменец использовал для наблюдения за посетителями. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ. Впоследствии правоохранители установили подозреваемого и провели обыск в его квартире. Они изъяли часть похищенных денег, сотовые телефоны, несколько коробок со крытыми камерами и жесткими дисками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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