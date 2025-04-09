В Перми Роспотребнадзор заставил лабораторию вернуть деньги за подарочные карты

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю уличило сеть медицинских лабораторий «Медлабэкспресс» в нарушении прав потребителей. Компания не принимала к обмену и возврату подарочные карты, но суд обязал лабораторию изменить свои правила.
«Действия ООО „Медлабэкспресс“ противоправны. Возложить на компанию обязанности изменить условия приобретения и использования подарочных карт», — сказано в копии решения Дзержинского районного суда Перми, которая имеется в распоряжении редакции.
Уточняется, что лаборатория не возвращала деньги за купленные подарочные карты. Также нельзя было обменять неиспользованный остаток средств наличными. Такие правила действовали в течении срока действия сертификата и после его окончания. Эти правила противоречат закону «О защите прав потребителей». Суд обязал компанию изменить текст Публичной оферты и опубликовать ее на сайте лаборатории.
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