В Перми Роспотребнадзор заставил лабораторию вернуть деньги за подарочные карты

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Клиентам не разрешали менять сертификаты лаборатории на деньги
Клиентам не разрешали менять сертификаты лаборатории на деньги Фото:

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю уличило сеть медицинских лабораторий «Медлабэкспресс» в нарушении прав потребителей. Компания не принимала к обмену и возврату подарочные карты, но суд обязал лабораторию изменить свои правила.

«Действия ООО „Медлабэкспресс“ противоправны. Возложить на компанию обязанности изменить условия приобретения и использования подарочных карт», — сказано в копии решения Дзержинского районного суда Перми, которая имеется в распоряжении редакции.

Уточняется, что лаборатория не возвращала деньги за купленные подарочные карты. Также нельзя было обменять неиспользованный остаток средств наличными. Такие правила действовали в течении срока действия сертификата и после его окончания. Эти правила противоречат закону «О защите прав потребителей». Суд обязал компанию изменить текст Публичной оферты и опубликовать ее на сайте лаборатории.

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Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю уличило сеть медицинских лабораторий «Медлабэкспресс» в нарушении прав потребителей. Компания не принимала к обмену и возврату подарочные карты, но суд обязал лабораторию изменить свои правила. «Действия ООО „Медлабэкспресс“ противоправны. Возложить на компанию обязанности изменить условия приобретения и использования подарочных карт», — сказано в копии решения Дзержинского районного суда Перми, которая имеется в распоряжении редакции. Уточняется, что лаборатория не возвращала деньги за купленные подарочные карты. Также нельзя было обменять неиспользованный остаток средств наличными. Такие правила действовали в течении срока действия сертификата и после его окончания. Эти правила противоречат закону «О защите прав потребителей». Суд обязал компанию изменить текст Публичной оферты и опубликовать ее на сайте лаборатории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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