09 апреля 2025

Новые площадки для выгула собак появятся в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Создание площадок для выгула собак повысит качество городской среды
Создание площадок для выгула собак повысит качество городской среды Фото:

В Перми в долине реки Данилихи началось строительство новой площадки для выгула собак. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. Работы включают подготовку основания и установку специализированного оборудования для дрессировки.

«В долине реки Данилихи устанавливают новую площадку для выгула собак. Ее возводят возле шоссе Космонавтов со стороны улицы Подгорной. Подрядчик уже подготовил основание площадки, сейчас производится установка оборудования для дрессировки собак. После там появится ограждение и малые архитектурные формы», — сообщается на сайте управления.

Кроме площадки в долине реки Данилихи, в рамках проекта «Зеленое кольцо» будут созданы еще две площадки для собак: в парке у Красных Казарм и в Серебрянском парке. Эти места будут оборудованы комплексами препятствий, предназначенными для развлечения и тренировок собак.

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В Перми в долине реки Данилихи началось строительство новой площадки для выгула собак. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. Работы включают подготовку основания и установку специализированного оборудования для дрессировки. «В долине реки Данилихи устанавливают новую площадку для выгула собак. Ее  возводят возле шоссе Космонавтов со стороны улицы Подгорной. Подрядчик уже подготовил основание площадки, сейчас производится установка оборудования для дрессировки собак. После там появится ограждение и малые архитектурные формы», — сообщается на сайте управления. Кроме площадки в долине реки Данилихи, в рамках проекта «Зеленое кольцо» будут созданы еще две площадки для собак: в парке у Красных Казарм и в Серебрянском парке. Эти места будут оборудованы комплексами препятствий, предназначенными для развлечения и тренировок собак.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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