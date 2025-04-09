09 апреля 2025

Центр Екатеринбурга затянуло черным дымом. Видео

Пожар произошел в Ленинском районе Екатеринбурга
© Служба новостей «URA.RU»
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Причина возгорания не установлена
Причина возгорания не установлена Фото:

Ранним утром в Ленинском районе Екатеринбурга произошел пожар. Информацию об этом URA.RU сообщили очевидцы.

По их словам, ЧП случилось на Хользунова, 3. Информации о пострадавших нет.

Корреспондент URA.RU направил запрос в МЧС Свердловской области. Мы опубликуем ответ, как только он поступит.

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Ранним утром в Ленинском районе Екатеринбурга произошел пожар. Информацию об этом URA.RU сообщили очевидцы. По их словам, ЧП случилось на Хользунова, 3. Информации о пострадавших нет. Корреспондент URA.RU направил запрос в МЧС Свердловской области. Мы опубликуем ответ, как только он поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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