Причина возгорания не установлена
Ранним утром в Ленинском районе Екатеринбурга произошел пожар. Информацию об этом URA.RU сообщили очевидцы.
По их словам, ЧП случилось на Хользунова, 3. Информации о пострадавших нет.
Корреспондент URA.RU направил запрос в МЧС Свердловской области. Мы опубликуем ответ, как только он поступит.
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