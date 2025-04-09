09 апреля 2025

Арестованного экс-мэра Щучьего Дорошенко подозревают в махинациях с квартирами. Эксклюзив

© Служба новостей «URA.RU»
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На экс-чиновника мэрии города Щучье возбудили уголовное дело
На экс-чиновника мэрии города Щучье возбудили уголовное дело Фото:
новость из сюжета
Арест бывшего курганского мэра Дорошенко

Арестованного экс-мэра городе Щучье (Курганская область) Юрия Дорошенко якобы подозревают в превышении должностных полномочий при распоряжении муниципальными квартирами. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из числа бывших чиновников.

 «Арест Дорошенко якобы связывают с незаконным распоряжением муниципальным имуществом. По версии следствия, эти квартиры предназначались для нуждающихся жителей города Щучье. Речь может идти о причинении крупного ущерба бюджету», — сообщили источники.

Корреспондент URA.RU направил запросы в силовые ведомства. Также был запрошен комментарий у Юрия Дорошенко. На момент публикации ответы не поступили.

Ранее URA.RU писало, что силовики провели обыски у экс-мэра Щучья. Бывшего чиновника посадили в СИЗО на два месяца. По версии следствия, его подозревают в превышении должностных полномочий при предоставлении муниципального жилья чиновникам. Дорошенко стал третьим мэром города, попавшим под уголовное преследование.

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Арестованного экс-мэра городе Щучье (Курганская область) Юрия Дорошенко якобы подозревают в превышении должностных полномочий при распоряжении муниципальными квартирами. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из числа бывших чиновников.  «Арест Дорошенко якобы связывают с незаконным распоряжением муниципальным имуществом. По версии следствия, эти квартиры предназначались для нуждающихся жителей города Щучье. Речь может идти о причинении крупного ущерба бюджету», — сообщили источники. Корреспондент URA.RU направил запросы в силовые ведомства. Также был запрошен комментарий у Юрия Дорошенко. На момент публикации ответы не поступили. Ранее URA.RU писало, что силовики провели обыски у экс-мэра Щучья. Бывшего чиновника посадили в СИЗО на два месяца. По версии следствия, его подозревают в превышении должностных полномочий при предоставлении муниципального жилья чиновникам. Дорошенко стал третьим мэром города, попавшим под уголовное преследование.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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