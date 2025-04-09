Арестованного экс-мэра городе Щучье (Курганская область) Юрия Дорошенко якобы подозревают в превышении должностных полномочий при распоряжении муниципальными квартирами. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из числа бывших чиновников.
«Арест Дорошенко якобы связывают с незаконным распоряжением муниципальным имуществом. По версии следствия, эти квартиры предназначались для нуждающихся жителей города Щучье. Речь может идти о причинении крупного ущерба бюджету», — сообщили источники.
Корреспондент URA.RU направил запросы в силовые ведомства. Также был запрошен комментарий у Юрия Дорошенко. На момент публикации ответы не поступили.
Ранее URA.RU писало, что силовики провели обыски у экс-мэра Щучья. Бывшего чиновника посадили в СИЗО на два месяца. По версии следствия, его подозревают в превышении должностных полномочий при предоставлении муниципального жилья чиновникам. Дорошенко стал третьим мэром города, попавшим под уголовное преследование.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».