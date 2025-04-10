Беспилотник ВСУ сбили над Московской областью

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку ударить по российским территориям. В ночь на 10 апреля, над регионами РФ замечено и ликвидировано 42 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата», — сообщили в Минобороны РФ. Замечены и ликвидированы БПЛА над территориями Брянской, Калужской, Курской, Белгородской, Орловской и Московской областей. Также несколько дронов сбито над Крымом.
Ранее сообщалось, что ВС РФ успешно ликвидировали наблюдательный пункт ВСУ вместе с находившимися там военнослужащими в Запорожской области. В операции участвовало артиллерийское подразделение гаубицы «Мста-Б», принадлежащее 42-й мотострелковой дивизии объединения «Днепр».
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