Беспилотник ВСУ сбили над Московской областью

За ночь сбиты 42 БПЛА над регионами
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российские ПВО сбили более 40 украинских БПЛА за ночь
Российские ПВО сбили более 40 украинских БПЛА за ночь Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку ударить по российским территориям. В ночь на 10 апреля, над регионами РФ замечено и ликвидировано 42 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата», — сообщили в Минобороны РФ. Замечены и ликвидированы БПЛА над территориями Брянской, Калужской, Курской, Белгородской, Орловской и Московской областей. Также несколько дронов сбито над Крымом.

Ранее сообщалось, что ВС РФ успешно ликвидировали наблюдательный пункт ВСУ вместе с находившимися там военнослужащими в Запорожской области. В операции участвовало артиллерийское подразделение гаубицы «Мста-Б», принадлежащее 42-й мотострелковой дивизии объединения «Днепр».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку ударить по российским территориям. В ночь на 10 апреля, над регионами РФ замечено и ликвидировано 42 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата», — сообщили в Минобороны РФ. Замечены и ликвидированы БПЛА над территориями Брянской, Калужской, Курской, Белгородской, Орловской и Московской областей. Также несколько дронов сбито над Крымом. Ранее сообщалось, что ВС РФ успешно ликвидировали наблюдательный пункт ВСУ вместе с находившимися там военнослужащими в Запорожской области. В операции участвовало артиллерийское подразделение гаубицы «Мста-Б», принадлежащее 42-й мотострелковой дивизии объединения «Днепр».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...