Происшествия Пожары Названа причина пожара в ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге. Фото МЧС: в ТЦ «Гринвич» загорелась градирня 10 апреля 2025 в 09:22 Размер текста - 17 + ТЦ «Гринвич» откроется в 10:00 — как обычно Фото: Анастасия Соргина © URA.RU Причиной пожара в екатеринбургском ТЦ «Гринвич» стало клинение мотора в вентиляционной конструкции. Об этом URA.RU сообщил представитель ТЦ. «Загорелась внешняя часть вентиляционной установки, у которой заклинило мотор. Она расположена на специальной опоре на крыше ТРЦ (то есть, стоит она не на крыше, а на расстоянии нескольких метров над ней), поэтому огонь не распространился», — говорится в сообщении. Службы торгового центра сработали оперативно: к моменту прибытия пожарных возгорание ликвидировали. По данным МЧС, к ТЦ стянули 48 человек и 12 единиц техники. «Горела градирня на кровле», — сказали, в свою очередь, спасатели. На работу ТЦ инцидент не повлиял, фиксирует корреспондент URA.RU. Ожидается, что в 10:00 он откроется в штатном режиме. Фото: пресс-служба ТЦ «Гринвич» Фото: пресс-служба ТЦ «Гринвич» Фото: пресс-служба ТЦ «Гринвич» У пожарных работы на месте ЧП толком уже не было Фото: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Причиной пожара в екатеринбургском ТЦ «Гринвич» стало клинение мотора в вентиляционной конструкции. Об этом URA.RU сообщил представитель ТЦ. «Загорелась внешняя часть вентиляционной установки, у которой заклинило мотор. Она расположена на специальной опоре на крыше ТРЦ (то есть, стоит она не на крыше, а на расстоянии нескольких метров над ней), поэтому огонь не распространился», — говорится в сообщении. Службы торгового центра сработали оперативно: к моменту прибытия пожарных возгорание ликвидировали. По данным МЧС, к ТЦ стянули 48 человек и 12 единиц техники. «Горела градирня на кровле», — сказали, в свою очередь, спасатели. На работу ТЦ инцидент не повлиял, фиксирует корреспондент URA.RU. Ожидается, что в 10:00 он откроется в штатном режиме. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям