Причиной пожара в екатеринбургском ТЦ «Гринвич» стало клинение мотора в вентиляционной конструкции. Об этом URA.RU сообщил представитель ТЦ.
«Загорелась внешняя часть вентиляционной установки, у которой заклинило мотор. Она расположена на специальной опоре на крыше ТРЦ (то есть, стоит она не на крыше, а на расстоянии нескольких метров над ней), поэтому огонь не распространился», — говорится в сообщении.
Службы торгового центра сработали оперативно: к моменту прибытия пожарных возгорание ликвидировали. По данным МЧС, к ТЦ стянули 48 человек и 12 единиц техники. «Горела градирня на кровле», — сказали, в свою очередь, спасатели.
На работу ТЦ инцидент не повлиял, фиксирует корреспондент URA.RU. Ожидается, что в 10:00 он откроется в штатном режиме.
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