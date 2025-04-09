09 апреля 2025

Названа причина пожара в ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге. Фото

МЧС: в ТЦ «Гринвич» загорелась градирня
© Служба новостей «URA.RU»
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ТЦ Гринвич. Екатеринбург, гринвич, торговый центр
ТЦ «Гринвич» откроется в 10:00 — как обычно Фото:

Причиной пожара в екатеринбургском ТЦ «Гринвич» стало клинение мотора в вентиляционной конструкции. Об этом URA.RU сообщил представитель ТЦ.

«Загорелась внешняя часть вентиляционной установки, у которой заклинило мотор. Она расположена на специальной опоре на крыше ТРЦ (то есть, стоит она не на крыше, а на расстоянии нескольких метров над ней), поэтому огонь не распространился», — говорится в сообщении.

Службы торгового центра сработали оперативно: к моменту прибытия пожарных возгорание ликвидировали. По данным МЧС, к ТЦ стянули 48 человек и 12 единиц техники. «Горела градирня на кровле», — сказали, в свою очередь, спасатели.

На работу ТЦ инцидент не повлиял, фиксирует корреспондент URA.RU. Ожидается, что в 10:00 он откроется в штатном режиме.

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У пожарных работы на месте ЧП толком уже не было
У пожарных работы на месте ЧП толком уже не было
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Причиной пожара в екатеринбургском ТЦ «Гринвич» стало клинение мотора в вентиляционной конструкции. Об этом URA.RU сообщил представитель ТЦ. «Загорелась внешняя часть вентиляционной установки, у которой заклинило мотор. Она расположена на специальной опоре на крыше ТРЦ (то есть, стоит она не на крыше, а на расстоянии нескольких метров над ней), поэтому огонь не распространился», — говорится в сообщении. Службы торгового центра сработали оперативно: к моменту прибытия пожарных возгорание ликвидировали. По данным МЧС, к ТЦ стянули 48 человек и 12 единиц техники. «Горела градирня на кровле», — сказали, в свою очередь, спасатели. На работу ТЦ инцидент не повлиял, фиксирует корреспондент URA.RU. Ожидается, что в 10:00 он откроется в штатном режиме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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