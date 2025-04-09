Ямальский мэр пригласил жителей на зимнюю рыбалку и фестиваль ухи

В субботу 12 апреля на берегу реки Пякупур проведут фестиваль ухи (архивное фото)
В Пуровском районе ЯНАО на берегу реки Пякупур 12 апреля пройдет традиционная зимняя рыбалка и фестиваль ухи. Мероприятие анонсировал глава муниципалитета Андрей Бандурко.
«Приехал на место проведения нашего традиционного мероприятия — „Зимняя рыбалка“. Будет фестиваль ухи у нас, будет „Уха Победы“. Место почти готово», — сообщил мэр в своем telegram-канале. Мероприятия начнется в 12:00.
Ранее URA.RU рассказывало, что на Ямале рыбаки закрывают зимний сезон. Своими последними уловами они охотно делятся в соцсетях.
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