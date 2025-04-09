09 апреля 2025

Ямальский мэр пригласил жителей на зимнюю рыбалку и фестиваль ухи

В Пуровском районе на реке Пякупур 12 апреля пройдет «Зимняя рыбалка»
© Служба новостей «URA.RU»
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В субботу 12 апреля на берегу реки Пякупур проведут фестиваль ухи (архивное фото)
В субботу 12 апреля на берегу реки Пякупур проведут фестиваль ухи (архивное фото) Фото:

В Пуровском районе ЯНАО на берегу реки Пякупур 12 апреля пройдет традиционная зимняя рыбалка и фестиваль ухи. Мероприятие анонсировал глава муниципалитета Андрей Бандурко.

«Приехал на место проведения нашего традиционного мероприятия — „Зимняя рыбалка“. Будет фестиваль ухи у нас, будет „Уха Победы“. Место почти готово», — сообщил мэр в своем telegram-канале. Мероприятия начнется в 12:00.

Ранее URA.RU рассказывало, что на Ямале рыбаки закрывают зимний сезон. Своими последними уловами они охотно делятся в соцсетях.

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В Пуровском районе ЯНАО на берегу реки Пякупур 12 апреля пройдет традиционная зимняя рыбалка и фестиваль ухи. Мероприятие анонсировал глава муниципалитета Андрей Бандурко. «Приехал на место проведения нашего традиционного мероприятия — „Зимняя рыбалка“. Будет фестиваль ухи у нас, будет „Уха Победы“. Место почти готово», — сообщил мэр в своем telegram-канале. Мероприятия начнется в 12:00. Ранее URA.RU рассказывало, что на Ямале рыбаки закрывают зимний сезон. Своими последними уловами они охотно делятся в соцсетях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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