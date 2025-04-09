Врачи нашли у свердловчанки редкую опухоль размером с грейпфрут. Фото

Хирурги удалили кисту диаметром 10 сантиметров у 41-летней свердловчанки

10 апреля 2025 в 10:27 Размер текста - 17 +

Медики успешно удалили кистозную опухоль (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Специалисты Свердловской областной клинической больницы №1 успешно удалили кистозную опухоль размером около 10 сантиметров в диаметре у 41-летней женщины. Новообразование оказалось потенциально опасным. Для его удаления врачи применили малотравматичный метод. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информполитики региона (ДИП). «Объемное новообразование в забрюшинном пространстве, выявленное врачами ЦГБ №7 у 41-летней жительницы Ирбитского района, оказалось кистозной невриномой. Размер ее был достаточно большим — около 10 сантиметров в диаметре. Опухоль возникла в нетипичном месте: она проросла из третьего крестцового отверстия и располагалась от верхней границы крестца до диафрагмы таза», — отметили в ДИПе. Операция проводилась методом лапароскопии, который включал четыре небольших разреза. Врачи успешно удалили опухоль, предварительно откачав из нее около 200 миллилитров жидкости. Благодаря щадящей технике операции пациентка уже в день вмешательства начала ходить, а через неделю была выписана из больницы в удовлетворительном состоянии. Пациентка выразила глубокую благодарность медперсоналу. «Я очень благодарна врачам. И очень рада, что попала именно в областную больницу. Все прошло просто замечательно!» — сказала она в день выписки. Пациентку выписали из больницы в удовлетворительном состоянии Фото: департамент информационной политики Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Специалисты Свердловской областной клинической больницы №1 успешно удалили кистозную опухоль размером около 10 сантиметров в диаметре у 41-летней женщины. Новообразование оказалось потенциально опасным. Для его удаления врачи применили малотравматичный метод. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информполитики региона (ДИП). «Объемное новообразование в забрюшинном пространстве, выявленное врачами ЦГБ №7 у 41-летней жительницы Ирбитского района, оказалось кистозной невриномой. Размер ее был достаточно большим — около 10 сантиметров в диаметре. Опухоль возникла в нетипичном месте: она проросла из третьего крестцового отверстия и располагалась от верхней границы крестца до диафрагмы таза», — отметили в ДИПе. Операция проводилась методом лапароскопии, который включал четыре небольших разреза. Врачи успешно удалили опухоль, предварительно откачав из нее около 200 миллилитров жидкости. Благодаря щадящей технике операции пациентка уже в день вмешательства начала ходить, а через неделю была выписана из больницы в удовлетворительном состоянии. Пациентка выразила глубокую благодарность медперсоналу. «Я очень благодарна врачам. И очень рада, что попала именно в областную больницу. Все прошло просто замечательно!» — сказала она в день выписки.