09 апреля 2025

Врачи нашли у свердловчанки редкую опухоль размером с грейпфрут. Фото

Хирурги удалили кисту диаметром 10 сантиметров у 41-летней свердловчанки
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Медики успешно удалили кистозную опухоль (архивное фото) Фото:

Специалисты Свердловской областной клинической больницы №1 успешно удалили кистозную опухоль размером около 10 сантиметров в диаметре у 41-летней женщины. Новообразование оказалось потенциально опасным. Для его удаления врачи применили малотравматичный метод. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информполитики региона (ДИП).

«Объемное новообразование в забрюшинном пространстве, выявленное врачами ЦГБ №7 у 41-летней жительницы Ирбитского района, оказалось кистозной невриномой. Размер ее был достаточно большим — около 10 сантиметров в диаметре. Опухоль возникла в нетипичном месте: она проросла из третьего крестцового отверстия и располагалась от верхней границы крестца до диафрагмы таза», — отметили в ДИПе.

Операция проводилась методом лапароскопии, который включал четыре небольших разреза. Врачи успешно удалили опухоль, предварительно откачав из нее около 200 миллилитров жидкости. Благодаря щадящей технике операции пациентка уже в день вмешательства начала ходить, а через неделю была выписана из больницы в удовлетворительном состоянии. Пациентка выразила глубокую благодарность медперсоналу. «Я очень благодарна врачам. И очень рада, что попала именно в областную больницу. Все прошло просто замечательно!» — сказала она в день выписки.

Пациентку выписали из больницы в удовлетворительном состоянии
Пациентку выписали из больницы в удовлетворительном состоянии
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Специалисты Свердловской областной клинической больницы №1 успешно удалили кистозную опухоль размером около 10 сантиметров в диаметре у 41-летней женщины. Новообразование оказалось потенциально опасным. Для его удаления врачи применили малотравматичный метод. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информполитики региона (ДИП). «Объемное новообразование в забрюшинном пространстве, выявленное врачами ЦГБ №7 у 41-летней жительницы Ирбитского района, оказалось кистозной невриномой. Размер ее был достаточно большим — около 10 сантиметров в диаметре. Опухоль возникла в нетипичном месте: она проросла из третьего крестцового отверстия и располагалась от верхней границы крестца до диафрагмы таза», — отметили в ДИПе. Операция проводилась методом лапароскопии, который включал четыре небольших разреза. Врачи успешно удалили опухоль, предварительно откачав из нее около 200 миллилитров жидкости. Благодаря щадящей технике операции пациентка уже в день вмешательства начала ходить, а через неделю была выписана из больницы в удовлетворительном состоянии. Пациентка выразила глубокую благодарность медперсоналу. «Я очень благодарна врачам. И очень рада, что попала именно в областную больницу. Все прошло просто замечательно!» — сказала она в день выписки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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