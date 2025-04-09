В Курганской области в рамках регионального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» продолжается масштабная работа по оснащению медицинских учреждений современным реабилитационным оборудованием. Оно поможет вылечить заболевания мозга и другие травмы. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Курганской области.
По поручению губернатора Вадима Шумкова, в Курганскую областную больницу №2 поступило новое оборудование, включая аппарат транскраниальной электротерапии и электростимулятор противоболевой. «Стоимость составила более 500 тысяч рублей», — пишет ведомство. Эти устройства предназначены для лечения различных заболеваний, включая органические поражения центральной нервной системы, психоэмоциональные расстройства, а также хронические и острые боли в различных частях тела. Также был закуплен и запущен в работу аппарат для восстановления функций коленного и тазобедренного суставов, реабилитационный подвес для вертикальной поддержки пациента, устройство для пневмомассажа, тренажер-имитатор ходьбы «Имитрон», беговые дорожки с функцией биологической обратной связи и комплексная мультисенсорная система для двигательной реабилитации.
Кроме приобретенного в этом году оборудования, в 2024 году в рамках того же проекта планируется дополнительное оснащение медучреждений. Среди него — аппараты для коррекции психосоматического состояния, роботизированная механотерапия суставов, а также магнитная стимуляция нервно-мышечного аппарата и другие средства.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области построят новые больницы и поставят новое оборудование. Также проведут капитальный ремонт в 46 медучреждениях.
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