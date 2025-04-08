08 апреля 2025

В Курганской области построят новые больницы и поставят новое оборудование

В Кургане проведут капитальный ремонт в 46 больницах
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Также выделено 39 миллионов рублей на создание и оснащение двух женских консультаций в межрайонных больницах номер №8 в городе Щучье и номер №1 в городе Петухово
Также выделено 39 миллионов рублей на создание и оснащение двух женских консультаций в межрайонных больницах номер №8 в городе Щучье и номер №1 в городе Петухово Фото:

В Курганской области планируют построить новые больницы и оснастить новым оборудованием. Также проведут капитальный ремонт в 46 медучреждениях. Об этом передает журналист URA.RU с заседания комитета по соцполитике Курганской областной думы.

В Курганской области реализуется ряд региональных проектов в сфере здравоохранения, направленных на модернизацию и улучшение медицинских услуг для населения. «Выделено 894 миллиона рублей. Это строительство новых медицинских организаций, врачебной амбулатории в Шадринской городской больнице и окончание строительства Курганской областной клинической больницы. Проведении капитальных ремонтов в 46 зданиях медицинских организаций планируется на 2025 год», — озвучила начальник управления лицензирования, организации медицинской помощи и реализации государственных программ Марина Непрозванных. Также выделено 39 миллионов рублей на создание и оснащение двух женских консультаций в межрайонных больницах номер №8 в городе Щучье и номер №1 в городе Петухово. Это позволит женщинам с тяжелыми патологиями и осложнениями получать специализированную помощь.

Кроме того, в области продолжается реализация проектов по борьбе с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями и сахарным диабетом. В рамках этих инициатив осуществляется приобретение специализированного оборудования и лекарственных препаратов для обеспечения населения необходимыми медицинскими услугами.

Ранее URA.RU писало, что в курганской больнице появилось оборудование для реабилитации после инсульта. Оборудование закуплено в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Установка позволяет проводить как активную, так и пассивную реабилитацию, в том числе для маломобильных пациентов.

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В Курганской области планируют построить новые больницы и оснастить новым оборудованием. Также проведут капитальный ремонт в 46 медучреждениях. Об этом передает журналист URA.RU с заседания комитета по соцполитике Курганской областной думы. В Курганской области реализуется ряд региональных проектов в сфере здравоохранения, направленных на модернизацию и улучшение медицинских услуг для населения. «Выделено 894 миллиона рублей. Это строительство новых медицинских организаций, врачебной амбулатории в Шадринской городской больнице и окончание строительства Курганской областной клинической больницы. Проведении капитальных ремонтов в 46 зданиях медицинских организаций планируется на 2025 год», — озвучила начальник управления лицензирования, организации медицинской помощи и реализации государственных программ Марина Непрозванных. Также выделено 39 миллионов рублей на создание и оснащение двух женских консультаций в межрайонных больницах номер №8 в городе Щучье и номер №1 в городе Петухово. Это позволит женщинам с тяжелыми патологиями и осложнениями получать специализированную помощь. Кроме того, в области продолжается реализация проектов по борьбе с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями и сахарным диабетом. В рамках этих инициатив осуществляется приобретение специализированного оборудования и лекарственных препаратов для обеспечения населения необходимыми медицинскими услугами. Ранее URA.RU писало, что в курганской больнице появилось оборудование для реабилитации после инсульта. Оборудование закуплено в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Установка позволяет проводить как активную, так и пассивную реабилитацию, в том числе для маломобильных пациентов.
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