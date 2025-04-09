09 апреля 2025

В Пермском крае умерла заслуженный учитель РСФСР Татьяна Русинова

© Служба новостей «URA.RU»
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Она проработала учителем географии более 40 лет
Она проработала учителем географии более 40 лет Фото:

Ушла из жизни заслуженный учитель РСФСР Татьяна Русинова. Педагог также являлась почетным гражданином Верещагинского муниципального района (Пермский край).

«Татьяна Михайловна проработала учителем географии более 40 лет. Искренняя, доброжелательная и справедливая. Соболезнования родным и близким, сил вам и терпения, чтобы пережить эту утрату. Светлая память», — написал глава Верещагинского городского округа Сергей Кондратьев в своем telegram-канале. 

Он добавил, что Татьяна Русинова многие годы была завучем по воспитательной работе в Зюкайской школе. А также возглавляла Совет ветеранов поселка Зюкайка. 

Татьяна Русинова возглавляла Совет ветеранов поселка Зюкайка
Татьяна Русинова возглавляла Совет ветеранов поселка Зюкайка
Фото:

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Ушла из жизни заслуженный учитель РСФСР Татьяна Русинова. Педагог также являлась почетным гражданином Верещагинского муниципального района (Пермский край). «Татьяна Михайловна проработала учителем географии более 40 лет. Искренняя, доброжелательная и справедливая. Соболезнования родным и близким, сил вам и терпения, чтобы пережить эту утрату. Светлая память», — написал глава Верещагинского городского округа Сергей Кондратьев в своем telegram-канале.  Он добавил, что Татьяна Русинова многие годы была завучем по воспитательной работе в Зюкайской школе. А также возглавляла Совет ветеранов поселка Зюкайка. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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