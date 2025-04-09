В Пермском крае умерла заслуженный учитель РСФСР Татьяна Русинова

Ушла из жизни заслуженный учитель РСФСР Татьяна Русинова. Педагог также являлась почетным гражданином Верещагинского муниципального района (Пермский край).
«Татьяна Михайловна проработала учителем географии более 40 лет. Искренняя, доброжелательная и справедливая. Соболезнования родным и близким, сил вам и терпения, чтобы пережить эту утрату. Светлая память», — написал глава Верещагинского городского округа Сергей Кондратьев в своем telegram-канале.
Он добавил, что Татьяна Русинова многие годы была завучем по воспитательной работе в Зюкайской школе. А также возглавляла Совет ветеранов поселка Зюкайка.
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