09 апреля 2025

В центре Екатеринбурга массово эвакуировали студентов УрФУ

© Служба новостей «URA.RU»
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Учеников завели обратно через 15 минут (архивное фото)
Учеников завели обратно через 15 минут (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге утром 10 апреля провели массовую эвакуацию студентов Уральского федерального университета в корпусе на улице Тургенева, 4. Об этом URA.RU рассказал читатель.

«После срабатывания сигнализации учеников начали экстренно выводить. Всех собрали на улице, а через минут 15 завели обратно», — сказал собеседник. По его словам, в учреждении проводили плановую учебную эвакуацию.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу вуза. Там пояснили, что в университете продолжается месячник пожарной безопасности. Поэтому в течение всего апреля будут проводиться эвакуации в корпусах и общежитиях.

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В Екатеринбурге утром 10 апреля провели массовую эвакуацию студентов Уральского федерального университета в корпусе на улице Тургенева, 4. Об этом URA.RU рассказал читатель. «После срабатывания сигнализации учеников начали экстренно выводить. Всех собрали на улице, а через минут 15 завели обратно», — сказал собеседник. По его словам, в учреждении проводили плановую учебную эвакуацию. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу вуза. Там пояснили, что в университете продолжается месячник пожарной безопасности. Поэтому в течение всего апреля будут проводиться эвакуации в корпусах и общежитиях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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