В центре Екатеринбурга массово эвакуировали студентов УрФУ

В Екатеринбурге утром 10 апреля провели массовую эвакуацию студентов Уральского федерального университета в корпусе на улице Тургенева, 4. Об этом URA.RU рассказал читатель.
«После срабатывания сигнализации учеников начали экстренно выводить. Всех собрали на улице, а через минут 15 завели обратно», — сказал собеседник. По его словам, в учреждении проводили плановую учебную эвакуацию.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу вуза. Там пояснили, что в университете продолжается месячник пожарной безопасности. Поэтому в течение всего апреля будут проводиться эвакуации в корпусах и общежитиях.
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