Прокуратура подключилась к проверке после нападения на челябинскую школу

Прокуратура Челябинской области подключилась к проверке инцидента, который произошел утром 10 апреля в школе №145 поселка Новосинеглазово. На место выехал прокурор района, сообщили в пресс-службе ведомства.
«На место выехала прокурор Советского района Челябинска Елена Петроченко. Прокуратура проверит исполнение законодательства об образовании и об обеспечении безопасности, в том числе организации охраны», — уточнили в пресс-службе областного ведомства.
Инцидент произошел утром 10 апреля, в школу ворвался неизвестный, который сломал турникет и разгромил кабинет директора. Мужчину обезвредила охрана и педагоги, он передан медикам. По предварительным данным, он находился в состоянии искаженного сознания. В ходе инцидента никто не пострадал.
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