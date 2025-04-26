У девочки из Нижнего Тагила случился инсульт во время операции. Фото

27 апреля 2025 в 13:58 Размер текста - 17 +

Хирурги смогли стабилизировать критическое состояние малышки (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Семья Соловьевых из Нижнего Тагила столкнулась с невероятной трагедией: у пятилетней Вари, появившейся на свет с врожденным пороком сердца, случился инсульт во время очередной операции. Она не может двигать ногами. Девочке нужна дорогостоящая реабилитация, но денег у родителей нет. Как помочь Варе Соловьевой — в материале URA.RU. Диагноз, поставленный Варе сразу после ее рождения, — тетрада Фалло. Клиническая картина этого порока — в наличии четырех анатомических дефектов, способствующих смешиванию артериальной крови с венозной, что приводит к появлению цианоза — характерного синеватого окрашивания кожи, наиболее заметного на губах и конечностях. Варю несколько недель выхаживали врачи (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Когда малышке было две недели, она перенесла первую операцию на сердце, вторую — когда ей исполнилось шесть месяцев, а третье вмешательство было проведено в два с половиной года. Несмотря на столь серьезные испытания, Варя оставалась жизнерадостным и активным ребенком. В марте 2025-го во время планового осмотра врачи пришли к неутешительному выводу — девочке необходима еще одна операция на сердце. Ее организм оказался слишком слаб. Во время операции у Вари случился спинальный инсульт. Медикам пришлось прервать операцию, чтобы стабилизировать состояние юной пациентки. Удар привел к параличу нижних конечностей и серьезному нарушению функций выделительной системы. «Врачи настоятельно рекомендуют не упускать время и проводить активную реабилитацию: именно в первые месяцы после инсульта можно сделать максимум, чтобы вернуть утраченные навыки и восстановиться. Мы много занимаемся с дочкой сами, посещаем врачей, постепенно возвращается чувствительность в ногах. Однако этого недостаточно. Помочь нам готовы в клинике „Реабилитация доктора Волковой“ в Екатеринбурге», — поделилась с URA.RU мама ребенка Екатерина Соловьева. Ирина Волкова убеждена, что стационарная реабилитация будет иметь положительную динамику Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Невролог клиники Ирина Волкова уточнила корреспонденту, что у девочки острое нарушение спинального кровообращения, а именно инсульт в бассейне передней спинальной артерии. Этот тип инсульта затрагивает кровоснабжение спинного мозга и может привести к серьезным двигательным нарушениям. «Ситуация осложняется тем, что у девочки в анамнезе оперированный врожденный порок сердца. Есть необходимость лечения в условиях стационара», — отметила медик. По словам Волковой, ее курс направлен на комплексное восстановление функциональности нижних конечностей. В задачи входит не только увеличение выносливости и толерантности к физическим нагрузкам, но и восстановление полного объема движений в суставах ног. «Особое внимание уделяется укреплению ослабленных мышц и восстановлению координации между различными суставами, что необходимо для слаженной работы всего опорно-двигательного аппарата. Важным аспектом курса является тренировка мышечно-суставного равновесия, что позволяет предотвратить падения», — отметила невролог. Реабилитация стоит 527 тысяч рублей, это неподъемная для Соловьевых сумма. Помочь Варе можно разными способами: Поделиться этим текстом в соцсетях и максимально распространить историю;

Привлечь внимание известных меценатов и волонтеров;

Поддержать рублем. Если вы хотите внести вклад в общий сбор, перечислите любую посильную сумму по ссылке . Получатель — благотворительный фонд «Русфонд». Если вы или ваша семья столкнулись с проблемами в социальной сфере, нуждаетесь в медицинской помощи или оказались в сложной жизненной ситуации, не стесняйтесь обращаться за поддержкой. Автор материалов на URA.RU готов помочь и ждет ваших писем по адресу электронной почты Dzhallatova@ura.ru. Варю еще можно восстановить Фото: «Русфонд» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Семья Соловьевых из Нижнего Тагила столкнулась с невероятной трагедией: у пятилетней Вари, появившейся на свет с врожденным пороком сердца, случился инсульт во время очередной операции. Она не может двигать ногами. Девочке нужна дорогостоящая реабилитация, но денег у родителей нет. Как помочь Варе Соловьевой — в материале URA.RU. Диагноз, поставленный Варе сразу после ее рождения, — тетрада Фалло. Клиническая картина этого порока — в наличии четырех анатомических дефектов, способствующих смешиванию артериальной крови с венозной, что приводит к появлению цианоза — характерного синеватого окрашивания кожи, наиболее заметного на губах и конечностях. Когда малышке было две недели, она перенесла первую операцию на сердце, вторую — когда ей исполнилось шесть месяцев, а третье вмешательство было проведено в два с половиной года. Несмотря на столь серьезные испытания, Варя оставалась жизнерадостным и активным ребенком. В марте 2025-го во время планового осмотра врачи пришли к неутешительному выводу — девочке необходима еще одна операция на сердце. Ее организм оказался слишком слаб. Во время операции у Вари случился спинальный инсульт. Медикам пришлось прервать операцию, чтобы стабилизировать состояние юной пациентки. Удар привел к параличу нижних конечностей и серьезному нарушению функций выделительной системы. «Врачи настоятельно рекомендуют не упускать время и проводить активную реабилитацию: именно в первые месяцы после инсульта можно сделать максимум, чтобы вернуть утраченные навыки и восстановиться. Мы много занимаемся с дочкой сами, посещаем врачей, постепенно возвращается чувствительность в ногах. Однако этого недостаточно. Помочь нам готовы в клинике „Реабилитация доктора Волковой“ в Екатеринбурге», — поделилась с URA.RU мама ребенка Екатерина Соловьева. Невролог клиники Ирина Волкова уточнила корреспонденту, что у девочки острое нарушение спинального кровообращения, а именно инсульт в бассейне передней спинальной артерии. Этот тип инсульта затрагивает кровоснабжение спинного мозга и может привести к серьезным двигательным нарушениям. «Ситуация осложняется тем, что у девочки в анамнезе оперированный врожденный порок сердца. Есть необходимость лечения в условиях стационара», — отметила медик. По словам Волковой, ее курс направлен на комплексное восстановление функциональности нижних конечностей. В задачи входит не только увеличение выносливости и толерантности к физическим нагрузкам, но и восстановление полного объема движений в суставах ног. «Особое внимание уделяется укреплению ослабленных мышц и восстановлению координации между различными суставами, что необходимо для слаженной работы всего опорно-двигательного аппарата. Важным аспектом курса является тренировка мышечно-суставного равновесия, что позволяет предотвратить падения», — отметила невролог. Реабилитация стоит 527 тысяч рублей, это неподъемная для Соловьевых сумма. Помочь Варе можно разными способами: Если вы хотите внести вклад в общий сбор, перечислите любую посильную сумму по ссылке. Получатель — благотворительный фонд «Русфонд». Если вы или ваша семья столкнулись с проблемами в социальной сфере, нуждаетесь в медицинской помощи или оказались в сложной жизненной ситуации, не стесняйтесь обращаться за поддержкой. Автор материалов на URA.RU готов помочь и ждет ваших писем по адресу электронной почты Dzhallatova@ura.ru.