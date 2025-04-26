26 апреля 2025

У девочки из Нижнего Тагила случился инсульт во время операции. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нейрохирургическая операция по восстановлению периферических нервов руки в Городской клинической больнице № 40. Екатеринбург, операционная, хирургия, операция, операционный блок, медицинские ножницы, медицина, хирург, операционное отделение
Хирурги смогли стабилизировать критическое состояние малышки (архивное фото) Фото:

Семья Соловьевых из Нижнего Тагила столкнулась с невероятной трагедией: у пятилетней Вари, появившейся на свет с врожденным пороком сердца, случился инсульт во время очередной операции. Она не может двигать ногами. Девочке нужна дорогостоящая реабилитация, но денег у родителей нет. Как помочь Варе Соловьевой — в материале URA.RU.

Диагноз, поставленный Варе сразу после ее рождения, — тетрада Фалло. Клиническая картина этого порока — в наличии четырех анатомических дефектов, способствующих смешиванию артериальной крови с венозной, что приводит к появлению цианоза — характерного синеватого окрашивания кожи, наиболее заметного на губах и конечностях.

Ковидный госпиталь и родильный дом Областной больницы №2. Челябинск
Варю несколько недель выхаживали врачи (архивное фото)
Фото:

Когда малышке было две недели, она перенесла первую операцию на сердце, вторую — когда ей исполнилось шесть месяцев, а третье вмешательство было проведено в два с половиной года. Несмотря на столь серьезные испытания, Варя оставалась жизнерадостным и активным ребенком. В марте 2025-го во время планового осмотра врачи пришли к неутешительному выводу — девочке необходима еще одна операция на сердце.

Ее организм оказался слишком слаб. Во время операции у Вари случился спинальный инсульт. Медикам пришлось прервать операцию, чтобы стабилизировать состояние юной пациентки. Удар привел к параличу нижних конечностей и серьезному нарушению функций выделительной системы.

«Врачи настоятельно рекомендуют не упускать время и проводить активную реабилитацию: именно в первые месяцы после инсульта можно сделать максимум, чтобы вернуть утраченные навыки и восстановиться. Мы много занимаемся с дочкой сами, посещаем врачей, постепенно возвращается чувствительность в ногах. Однако этого недостаточно. Помочь нам готовы в клинике „Реабилитация доктора Волковой“ в Екатеринбурге», — поделилась с URA.RU мама ребенка Екатерина Соловьева.

Многопрофильная клиника Реабилитация доктора Волковой. Екатеринбург
Ирина Волкова убеждена, что стационарная реабилитация будет иметь положительную динамику
Фото:

Невролог клиники Ирина Волкова уточнила корреспонденту, что у девочки острое нарушение спинального кровообращения, а именно инсульт в бассейне передней спинальной артерии. Этот тип инсульта затрагивает кровоснабжение спинного мозга и может привести к серьезным двигательным нарушениям. «Ситуация осложняется тем, что у девочки в анамнезе оперированный врожденный порок сердца. Есть необходимость лечения в условиях стационара», — отметила медик.

По словам Волковой, ее курс направлен на комплексное восстановление функциональности нижних конечностей. В задачи входит не только увеличение выносливости и толерантности к физическим нагрузкам, но и восстановление полного объема движений в суставах ног. «Особое внимание уделяется укреплению ослабленных мышц и восстановлению координации между различными суставами, что необходимо для слаженной работы всего опорно-двигательного аппарата. Важным аспектом курса является тренировка мышечно-суставного равновесия, что позволяет предотвратить падения», — отметила невролог.

Реабилитация стоит 527 тысяч рублей, это неподъемная для Соловьевых сумма. Помочь Варе можно разными способами:

  • Поделиться этим текстом в соцсетях и максимально распространить историю;
  • Привлечь внимание известных меценатов и волонтеров;
  • Поддержать рублем.

Если вы хотите внести вклад в общий сбор, перечислите любую посильную сумму по ссылке. Получатель — благотворительный фонд «Русфонд».

Если вы или ваша семья столкнулись с проблемами в социальной сфере, нуждаетесь в медицинской помощи или оказались в сложной жизненной ситуации, не стесняйтесь обращаться за поддержкой. Автор материалов на URA.RU готов помочь и ждет ваших писем по адресу электронной почты Dzhallatova@ura.ru.

Варю еще можно восстановить
Варю еще можно восстановить
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Семья Соловьевых из Нижнего Тагила столкнулась с невероятной трагедией: у пятилетней Вари, появившейся на свет с врожденным пороком сердца, случился инсульт во время очередной операции. Она не может двигать ногами. Девочке нужна дорогостоящая реабилитация, но денег у родителей нет. Как помочь Варе Соловьевой — в материале URA.RU. Диагноз, поставленный Варе сразу после ее рождения, — тетрада Фалло. Клиническая картина этого порока — в наличии четырех анатомических дефектов, способствующих смешиванию артериальной крови с венозной, что приводит к появлению цианоза — характерного синеватого окрашивания кожи, наиболее заметного на губах и конечностях. Когда малышке было две недели, она перенесла первую операцию на сердце, вторую — когда ей исполнилось шесть месяцев, а третье вмешательство было проведено в два с половиной года. Несмотря на столь серьезные испытания, Варя оставалась жизнерадостным и активным ребенком. В марте 2025-го во время планового осмотра врачи пришли к неутешительному выводу — девочке необходима еще одна операция на сердце. Ее организм оказался слишком слаб. Во время операции у Вари случился спинальный инсульт. Медикам пришлось прервать операцию, чтобы стабилизировать состояние юной пациентки. Удар привел к параличу нижних конечностей и серьезному нарушению функций выделительной системы. «Врачи настоятельно рекомендуют не упускать время и проводить активную реабилитацию: именно в первые месяцы после инсульта можно сделать максимум, чтобы вернуть утраченные навыки и восстановиться. Мы много занимаемся с дочкой сами, посещаем врачей, постепенно возвращается чувствительность в ногах. Однако этого недостаточно. Помочь нам готовы в клинике „Реабилитация доктора Волковой“ в Екатеринбурге», — поделилась с URA.RU мама ребенка Екатерина Соловьева. Невролог клиники Ирина Волкова уточнила корреспонденту, что у девочки острое нарушение спинального кровообращения, а именно инсульт в бассейне передней спинальной артерии. Этот тип инсульта затрагивает кровоснабжение спинного мозга и может привести к серьезным двигательным нарушениям. «Ситуация осложняется тем, что у девочки в анамнезе оперированный врожденный порок сердца. Есть необходимость лечения в условиях стационара», — отметила медик. По словам Волковой, ее курс направлен на комплексное восстановление функциональности нижних конечностей. В задачи входит не только увеличение выносливости и толерантности к физическим нагрузкам, но и восстановление полного объема движений в суставах ног. «Особое внимание уделяется укреплению ослабленных мышц и восстановлению координации между различными суставами, что необходимо для слаженной работы всего опорно-двигательного аппарата. Важным аспектом курса является тренировка мышечно-суставного равновесия, что позволяет предотвратить падения», — отметила невролог. Реабилитация стоит 527 тысяч рублей, это неподъемная для Соловьевых сумма. Помочь Варе можно разными способами: Если вы хотите внести вклад в общий сбор, перечислите любую посильную сумму по ссылке. Получатель — благотворительный фонд «Русфонд». Если вы или ваша семья столкнулись с проблемами в социальной сфере, нуждаетесь в медицинской помощи или оказались в сложной жизненной ситуации, не стесняйтесь обращаться за поддержкой. Автор материалов на URA.RU готов помочь и ждет ваших писем по адресу электронной почты Dzhallatova@ura.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...