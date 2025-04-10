Mash: ВСУ впервые использовали дрон вертолетного типа для атаки на Подмосковье

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые использовали беспилотник вертолетного типа для атаки на Наро-Фоминск в Московской области. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«ВСУ впервые применили дроны вертолетного типа при ночной атаке. Предварительно, это украинский беспилотник „Рамзай“ RZ-500», — говорится в публикации.
Этот дрон выполнен по классической вертолетной схеме. Он способен летать на малых высотах, преодолевая расстояние до 300 километров, как указывает источник.
Ночью ВСУ атаковали несколько российских регионов. Один дрон был сбит в Московской области. Минобороны официально не называло точную модель аппарата. Карта ночной атаки — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.