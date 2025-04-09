09 апреля 2025

Экс-директору пермской инвесткомпании продлили срок содержания под стражей

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Седов пробудет в СИЗО до 9 мая
Дмитрий Седов пробудет в СИЗО до 9 мая Фото:

Свердловский районный суд Перми продлил срок содержания под стражей Дмитрию Седову. Он является бывшим директором инвестиционной компании «Витус» и руководителем застройщика «Квадра Групп».

«Суд продлил ему пребывание в СИЗО еще на месяц. Он пробудет там до 9 мая», — сообщает «Эхо Перми».

Дмитрий Седов был генеральным директором московского девелопера «Квадра Групп», который сдал в 2017 году четыре многоквартирных дома в Кудымкаре. Жилье предназначалось для сирот и переселенцев из ветхого фонда. Спустя пару лет выяснилось, что дома сдали с нарушениями. Местная мэрия отсудила у застройщика 139 млн рублей компенсации. Однако на банковских счетах такой суммы не было.

В мае 2024 года Седова заочно обвинили по статье «выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенных группой лиц по предварительному сговору». Он был объявлен в розыск. В мае 2025 его задержали.

Кроме того, в 2013 году он возглавил инвесткомпанию «Витус». Спустя шесть лет у нее аннулировали лицензию за «нарушения законодательства о ценных бумагах и требований закона о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком». Год назад за махинации с деньгами и акциями «Витуса» к пяти годам колонии и штрафу более 500 млн рублей был приговорен совладелец компании Дмитрий Попов.

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Свердловский районный суд Перми продлил срок содержания под стражей Дмитрию Седову. Он является бывшим директором инвестиционной компании «Витус» и руководителем застройщика «Квадра Групп». «Суд продлил ему пребывание в СИЗО еще на месяц. Он пробудет там до 9 мая», — сообщает «Эхо Перми». Дмитрий Седов был генеральным директором московского девелопера «Квадра Групп», который сдал в 2017 году четыре многоквартирных дома в Кудымкаре. Жилье предназначалось для сирот и переселенцев из ветхого фонда. Спустя пару лет выяснилось, что дома сдали с нарушениями. Местная мэрия отсудила у застройщика 139 млн рублей компенсации. Однако на банковских счетах такой суммы не было. В мае 2024 года Седова заочно обвинили по статье «выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенных группой лиц по предварительному сговору». Он был объявлен в розыск. В мае 2025 его задержали. Кроме того, в 2013 году он возглавил инвесткомпанию «Витус». Спустя шесть лет у нее аннулировали лицензию за «нарушения законодательства о ценных бумагах и требований закона о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком». Год назад за махинации с деньгами и акциями «Витуса» к пяти годам колонии и штрафу более 500 млн рублей был приговорен совладелец компании Дмитрий Попов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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