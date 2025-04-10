Челябинец, устроивший погром в школе, стоит на учете в психдиспансере

Челябинец, устроивший погром в школе №145, стоит на учете в психдиспансере. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинской сфере.
«Мужчина стоит на учете в психдиспансере. Предварительно, у него случилось обострение, вот он и залетел в школу. Сейчас он находится под наблюдением», — рассказал источник.
После изучения его состояния врачами будет принято обоснованное решение в рамках законодательства, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Следком проводит доследственную проверку по факту хулиганства. Прокуратура проверяет исполнение законодательства об образовании и об обеспечении безопасности, в том числе организации охраны. На месте работает прокурор Советского района города Елена Петроченко.
Неадекват прорвался в школу утром 10 апреля. Он проник в кабинет директора и сломал там компьютер. Благо, он был не вооружен. Его скрутили учителя и школьник. Приехавшие росгвардейцы передали его полицейским.
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