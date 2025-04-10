Челябинец, устроивший погром в школе, стоит на учете в психдиспансере

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Предварительно, у мужчины случился приступ
Предварительно, у мужчины случился приступ Фото:
новость из сюжета
Неадекват в Челябинске пытался разгромить свою бывшую школу

Челябинец, устроивший погром в школе №145, стоит на учете в психдиспансере. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинской сфере.

«Мужчина стоит на учете в психдиспансере. Предварительно, у него случилось обострение, вот он и залетел в школу. Сейчас он находится под наблюдением», — рассказал источник.

После изучения его состояния врачами будет принято обоснованное решение в рамках законодательства, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Следком проводит доследственную проверку по факту хулиганства. Прокуратура проверяет исполнение законодательства об образовании и об обеспечении безопасности, в том числе организации охраны. На месте работает  прокурор Советского района города Елена Петроченко.

Неадекват прорвался в школу утром 10 апреля. Он проник в кабинет директора и сломал там компьютер. Благо, он был не вооружен. Его скрутили учителя и школьник. Приехавшие росгвардейцы передали его полицейским.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинец, устроивший погром в школе №145, стоит на учете в психдиспансере. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинской сфере. «Мужчина стоит на учете в психдиспансере. Предварительно, у него случилось обострение, вот он и залетел в школу. Сейчас он находится под наблюдением», — рассказал источник. После изучения его состояния врачами будет принято обоснованное решение в рамках законодательства, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Следком проводит доследственную проверку по факту хулиганства. Прокуратура проверяет исполнение законодательства об образовании и об обеспечении безопасности, в том числе организации охраны. На месте работает  прокурор Советского района города Елена Петроченко. Неадекват прорвался в школу утром 10 апреля. Он проник в кабинет директора и сломал там компьютер. Благо, он был не вооружен. Его скрутили учителя и школьник. Приехавшие росгвардейцы передали его полицейским.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...