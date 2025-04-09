ДК имени Крупской в Петербурге станет памятником регионального значения

В Петербурге дворец культуры имени Крупской скоро получит статус памятника регионального значения. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).
«ДК Крупской на проспекте Обуховской Обороны получит статус памятника регионального значения», — написала пресс-служба КГИОП. Сообщение было опубликовано в официальном telegram-канале.
Рабочий клуб прядильно-ткацкой фабрики «Рабочий» был одним из первых клубов, созданных для продвижения идей социализма. Здание клуба, построенное в 1927 году по проекту архитектора Сергея Овсянникова, открылось в честь десятилетия Великой Октябрьской революции. С тех пор оно стало важным центром культурно-массовой работы среди пролетариата. В конце 1950-х годов интерьер зала был переосмыслен и выполнен в стиле «сталинского ампира», что добавило помещению величественности и пышности. Мраморные пилястры, живописные вставки и лепка с советской символикой придала зданию особый статус.
В 1963 году клуб был преобразован в Дворец культуры и получил имя Надежды Крупской, увековечивая память об известной революционерке, которая в свое время преподавала неподалеку. Бюст Крупской, установленный перед зданием, также является памятником регионального значения. С 1991 года в Дворце культуры функционирует постоянная книжная ярмарка.
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