Газовики требуют почти миллиард с Челябинского меткомбината

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«Новатэк-Челябинск» потребовал почти миллиард рублей с ЧМК
«Новатэк-Челябинск» потребовал почти миллиард рублей с ЧМК Фото:

Компания «Новатэк-Челябинск» потребовала почти миллиард рублей с Челябинского меткомбината (ЧМК). Как сообщила пресс-служба регионального арбитража, претензии связаны с неоплаченными поставками газа.

«ООО „Новатэк-Челябинск“ обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к ПАО „ЧМК“. Взыскивает задолженность за газ в размере 932,155 млн рублей», — заявили в суде.

Неоплаченные обязательства возникли за поставки января. Других подробностей процесса нет.

При подготовке материала URA.RU направило запросы обеим сторонам спора. Ответы будут опубликованы в случае поступления.

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Компания «Новатэк-Челябинск» потребовала почти миллиард рублей с Челябинского меткомбината (ЧМК). Как сообщила пресс-служба регионального арбитража, претензии связаны с неоплаченными поставками газа. «ООО „Новатэк-Челябинск“ обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к ПАО „ЧМК“. Взыскивает задолженность за газ в размере 932,155 млн рублей», — заявили в суде. Неоплаченные обязательства возникли за поставки января. Других подробностей процесса нет. При подготовке материала URA.RU направило запросы обеим сторонам спора. Ответы будут опубликованы в случае поступления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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