Газовики требуют почти миллиард с Челябинского меткомбината

Компания «Новатэк-Челябинск» потребовала почти миллиард рублей с Челябинского меткомбината (ЧМК). Как сообщила пресс-служба регионального арбитража, претензии связаны с неоплаченными поставками газа.
«ООО „Новатэк-Челябинск“ обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к ПАО „ЧМК“. Взыскивает задолженность за газ в размере 932,155 млн рублей», — заявили в суде.
Неоплаченные обязательства возникли за поставки января. Других подробностей процесса нет.
При подготовке материала URA.RU направило запросы обеим сторонам спора. Ответы будут опубликованы в случае поступления.
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