Калийный гигант из Пермского края победил в престижном конкурсе промышленников

«Уралкалий», который является одним из крупнейших в мире производителей калийных удобрений, признан победителем в конкурсе «Лучшее энергоэффективное предприятие Западного Урала» за 2024 год. Об этом агентству URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия.
«Два представителя компании получили также персональные награды. Главный энергетик Алексей Рюмкин признан лучшим в своей профессии, а руководитель проектов энергосбережения Максим Калнынь удостоен звания „Лучший энергоменеджер“, — говорится в сообщении.
Организаторами конкурса стали Ассоциация энергетиков Западного Урала, краевое министерство тарифного регулирования и энергетики и Союз промышленников и предпринимателей Пермского края «Сотрудничество».
Всего в конкурсе принимали участие 28 промышленных предприятий Прикамья. Оценивались мероприятия и проекты по снижению энергоемкости и экономии топливно-энергетических ресурсов, повышению энергоэффективности производства, внедрению цифровых технологий, а также экологическая безопасность.
Ранее URA.RU сообщало, что в больнице города Соликамска обновили медицинское оборудование. На средства калийного гиганта был закуплен рентгеновский излучатель для компьютерного томографа и лазерная система для удаления камней из почек.
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