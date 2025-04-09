09 апреля 2025

Калийный гигант из Пермского края победил в престижном конкурсе промышленников

© Служба новостей «URA.RU»
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Дипломы и кубки победителей
Дипломы и кубки победителей Фото:

«Уралкалий», который является одним из крупнейших в мире производителей калийных удобрений, признан победителем в конкурсе «Лучшее энергоэффективное предприятие Западного Урала» за 2024 год. Об этом агентству URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия.

«Два представителя компании получили также персональные награды. Главный энергетик Алексей Рюмкин признан лучшим в своей профессии, а руководитель проектов энергосбережения Максим Калнынь удостоен звания „Лучший энергоменеджер“, — говорится в сообщении.

Организаторами конкурса стали Ассоциация энергетиков Западного Урала, краевое министерство тарифного регулирования и энергетики и Союз промышленников и предпринимателей Пермского края «Сотрудничество».

Всего в конкурсе принимали участие 28 промышленных предприятий Прикамья. Оценивались мероприятия и проекты по снижению энергоемкости и экономии топливно-энергетических ресурсов, повышению энергоэффективности производства, внедрению цифровых технологий, а также экологическая безопасность.

Ранее URA.RU сообщало, что в больнице города Соликамска обновили медицинское оборудование. На средства калийного гиганта был закуплен рентгеновский излучатель для компьютерного томографа и лазерная система для удаления камней из почек.

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«Уралкалий», который является одним из крупнейших в мире производителей калийных удобрений, признан победителем в конкурсе «Лучшее энергоэффективное предприятие Западного Урала» за 2024 год. Об этом агентству URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия. «Два представителя компании получили также персональные награды. Главный энергетик Алексей Рюмкин признан лучшим в своей профессии, а руководитель проектов энергосбережения Максим Калнынь удостоен звания „Лучший энергоменеджер“, — говорится в сообщении. Организаторами конкурса стали Ассоциация энергетиков Западного Урала, краевое министерство тарифного регулирования и энергетики и Союз промышленников и предпринимателей Пермского края «Сотрудничество». Всего в конкурсе принимали участие 28 промышленных предприятий Прикамья. Оценивались мероприятия и проекты по снижению энергоемкости и экономии топливно-энергетических ресурсов, повышению энергоэффективности производства, внедрению цифровых технологий, а также экологическая безопасность. Ранее URA.RU сообщало, что в больнице города Соликамска обновили медицинское оборудование. На средства калийного гиганта был закуплен рентгеновский излучатель для компьютерного томографа и лазерная система для удаления камней из почек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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