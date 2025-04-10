Глава российского МИД Сергей Лавров посетил Мемориал Славы в алматинском парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев, где возложил цветы к Вечному огню. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
Церемония прошла в сопровождении военного оркестра и роты почетного караула. Вместе с министром цветы возложили глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу, заместители Лаврова Михаил Галузин и Александр Панкин, а также посол РФ в Казахстане Алексей Бородавкин, передает РИА Новости. Кроме того, в мероприятии приняли участие члены российской и казахстанской делегаций.
Визит министра в Алма-Ату состоялся накануне вечером. 11 апреля Лавров примет участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ, а также проведет встречу с главами дипломатических ведомств России и стран Центральной Азии.
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