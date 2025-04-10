В Копейске задержан 58-летний дезертир из Казахстана

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Мужчина скрылся от прохождения воинской службы
Мужчина скрылся от прохождения воинской службы Фото:

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, задержан 58-летний дезертир из Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«В ходе операции „Розыск“ полицейские задержали в Копейске возрастного дезертира из Казахстана. У себя в республике 58-летний мужчина самовольно оставил место воинской службы и скрылся на территории Челябинской области», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе полицейского главка добавили, что задержанный мужчина был передан в Военный следственный отдел по Челябинскому гарнизону. Кроме того, полицейские установили местонахождение одного человека, пропавшего без вести.

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В Копейске, городе-спутнике Челябинска, задержан 58-летний дезертир из Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. «В ходе операции „Розыск“ полицейские задержали в Копейске возрастного дезертира из Казахстана. У себя в республике 58-летний мужчина самовольно оставил место воинской службы и скрылся на территории Челябинской области», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе полицейского главка добавили, что задержанный мужчина был передан в Военный следственный отдел по Челябинскому гарнизону. Кроме того, полицейские установили местонахождение одного человека, пропавшего без вести.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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