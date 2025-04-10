В Копейске задержан 58-летний дезертир из Казахстана

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, задержан 58-летний дезертир из Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
«В ходе операции „Розыск“ полицейские задержали в Копейске возрастного дезертира из Казахстана. У себя в республике 58-летний мужчина самовольно оставил место воинской службы и скрылся на территории Челябинской области», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе полицейского главка добавили, что задержанный мужчина был передан в Военный следственный отдел по Челябинскому гарнизону. Кроме того, полицейские установили местонахождение одного человека, пропавшего без вести.
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