Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак опроверг слухи о подготовке к президентским выборам в стране в ближайшее лето. Он выразил свою позицию по этому вопросу в интервью для итальянской газеты Corriere della Sera, подчеркнув невозможность проведения выборов на фоне текущего конфликта с Россией.
«Полная чушь. Невозможно планировать выборы, пока продолжаются боевые действия. Сначала нам нужно положить конец конфликту, только потом мы сможем голосовать», — заявил Ермак в беседе с журналистами.
Ермак также подчеркнул, что приоритетом для украинского правительства является восстановление мира и безопасности. По его словам, только после завершения конфликта можно будет говорить о каких-либо политических процессах, включая выборы.
На Украине продолжают действовать всеобщая мобилизация и военное положение. Именно по этой причине, как неоднократно говорил Зеленский, он не проводит выборы. Причем легитимный срок его правления закончился еще в январе прошлого года. Тем не менее на Украине все активнее обсуждается подготовка избирательной кампании, хотя до недавних пор власти и оппозиция это отрицали, передает деловое издание «Взгляд».
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