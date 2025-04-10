«Полная чушь»: в офисе Зеленского отреагировали на информацию о выборах нового президента Украины

Офис Зеленского опроверг слухи о подготовке президентских выборов на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский не намерен проводить выборы на Украине, заявил Андрей Ермак
Владимир Зеленский не намерен проводить выборы на Украине, заявил Андрей Ермак Фото:

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак опроверг слухи о подготовке к президентским выборам в стране в ближайшее лето. Он выразил свою позицию по этому вопросу в интервью для итальянской газеты Corriere della Sera, подчеркнув невозможность проведения выборов на фоне текущего конфликта с Россией.

«Полная чушь. Невозможно планировать выборы, пока продолжаются боевые действия. Сначала нам нужно положить конец конфликту, только потом мы сможем голосовать», — заявил Ермак в беседе с журналистами.

Ермак также подчеркнул, что приоритетом для украинского правительства является восстановление мира и безопасности. По его словам, только после завершения конфликта можно будет говорить о каких-либо политических процессах, включая выборы.

На Украине продолжают действовать всеобщая мобилизация и военное положение. Именно по этой причине, как неоднократно говорил Зеленский, он не проводит выборы. Причем легитимный срок его правления закончился еще в январе прошлого года. Тем не менее на Украине все активнее обсуждается подготовка избирательной кампании, хотя до недавних пор власти и оппозиция это отрицали, передает деловое издание «Взгляд».

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Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак опроверг слухи о подготовке к президентским выборам в стране в ближайшее лето. Он выразил свою позицию по этому вопросу в интервью для итальянской газеты Corriere della Sera, подчеркнув невозможность проведения выборов на фоне текущего конфликта с Россией. «Полная чушь. Невозможно планировать выборы, пока продолжаются боевые действия. Сначала нам нужно положить конец конфликту, только потом мы сможем голосовать», — заявил Ермак в беседе с журналистами. Ермак также подчеркнул, что приоритетом для украинского правительства является восстановление мира и безопасности. По его словам, только после завершения конфликта можно будет говорить о каких-либо политических процессах, включая выборы. На Украине продолжают действовать всеобщая мобилизация и военное положение. Именно по этой причине, как неоднократно говорил Зеленский, он не проводит выборы. Причем легитимный срок его правления закончился еще в январе прошлого года. Тем не менее на Украине все активнее обсуждается подготовка избирательной кампании, хотя до недавних пор власти и оппозиция это отрицали, передает деловое издание «Взгляд».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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