Зеленский пообещал провести выборы на Украине

Нового президента Украины будут выбирать после того, как будет завершен конфликт и отменено военное положение в стране. Такое обещание дал нынешний украинский лидер Владимир Зеленский.
«Никто ничего откладывать не будет. Нам необходимо сосредоточиться на первых шагах, чтобы была тишина», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он отметил, что военное положение в стране будет снято после того, как конфликт будет завершен. Выборы нового президента, по его словам, пройдут в соответствии с законодательством страны.
Ранее Зеленский выразил мнение о нежелательности проведения президентских выборов в условиях продолжающегося военного конфликта, подчеркнув необходимость единства и сплочения в стране. Согласно законодательству, выборы должны были состояться в марте 2024 года, но из-за введенного военного положения их проведение было отложено, что вызвало обсуждения в международном сообществе относительно легитимности действующей власти.
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