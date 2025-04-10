Украинская делегация отправилась на переговоры с США по минералам

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Вашингтон и Киев проведут еще одни переговоры по ресурсной сделке
Вашингтон и Киев проведут еще одни переговоры по ресурсной сделке Фото:

Технические консультации между США и Украиной по подготовке договора о добыче редкоземельных ресурсов на украинской территории состоятся 11 апреля в Вашингтоне. Об этом сообщила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

«Технические консультации между командами из министерств юстиции и экономики пройдут в Вашингтоне завтра», — заявила Стефанишина на бизнес-форуме ЕС — Украина в Брюсселе. Ее слова передает telegram-канал Новини.LIVE. 

Так, украинские официальные лица приедут 11 апреля в Штаты для проведения переговоров. Обсуждение будет касаться подписания соглашения, нацеленного на добычу полезных ископаемых и восстановление инфраструктуры после текущего конфликта на Украине. Она подчеркнула, что условия в договоре не будут согласованы с Киевом, если они будут противоречить обязательствам страны перед Европейским союзом. В состав делегации из Украины войдут заместители министров экономического развития и юстиции, передает RT

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о формировании специальной технической делегации и сотрудничестве с международными юридическими фирмами для подготовки позиции Киева по соглашению с США. Кроме того, отмечается, что для обсуждения сделки будут привлечены украинские юристы, инвестиционные и финансовые консультанты, а также представители министерств. 

Планы по подписанию соглашения о полезных ископаемых были нарушены 28 февраля после встречи президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Дональда Трампа и скандала, которым закончились переговоры. Позже, 27 марта, в Киеве заявили, что получили от Вашингтона новую версию документа, которая предусматривает более строгие условия: проект требует от Киева компенсировать военную помощь на сумму свыше 120 млрд долларов. В случае реализации соглашения США получат контроль над создаваемым инвестиционным фондом для восстановления Украины, куда будут направлены доходы от лицензионных платежей и ренты за добычу полезных ископаемых. При этом украинские власти неоднократно выражали свое недовольство изменением условий со стороны Вашингтона.

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Технические консультации между США и Украиной по подготовке договора о добыче редкоземельных ресурсов на украинской территории состоятся 11 апреля в Вашингтоне. Об этом сообщила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. «Технические консультации между командами из министерств юстиции и экономики пройдут в Вашингтоне завтра», — заявила Стефанишина на бизнес-форуме ЕС — Украина в Брюсселе. Ее слова передает telegram-канал Новини.LIVE.  Так, украинские официальные лица приедут 11 апреля в Штаты для проведения переговоров. Обсуждение будет касаться подписания соглашения, нацеленного на добычу полезных ископаемых и восстановление инфраструктуры после текущего конфликта на Украине. Она подчеркнула, что условия в договоре не будут согласованы с Киевом, если они будут противоречить обязательствам страны перед Европейским союзом. В состав делегации из Украины войдут заместители министров экономического развития и юстиции, передает RT.  Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о формировании специальной технической делегации и сотрудничестве с международными юридическими фирмами для подготовки позиции Киева по соглашению с США. Кроме того, отмечается, что для обсуждения сделки будут привлечены украинские юристы, инвестиционные и финансовые консультанты, а также представители министерств.  Планы по подписанию соглашения о полезных ископаемых были нарушены 28 февраля после встречи президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Дональда Трампа и скандала, которым закончились переговоры. Позже, 27 марта, в Киеве заявили, что получили от Вашингтона новую версию документа, которая предусматривает более строгие условия: проект требует от Киева компенсировать военную помощь на сумму свыше 120 млрд долларов. В случае реализации соглашения США получат контроль над создаваемым инвестиционным фондом для восстановления Украины, куда будут направлены доходы от лицензионных платежей и ренты за добычу полезных ископаемых. При этом украинские власти неоднократно выражали свое недовольство изменением условий со стороны Вашингтона.
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