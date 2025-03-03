Эксперт объяснил, почему предложение Путина о металлах для Трампа выгоднее, чем украинское

В отличие от Украины, которая обладает ограниченными запасами редкоземельных металлов (РЗМ), Россия может предложить более значительные ресурсы, что делает предложение Москвы о сотрудничестве более привлекательным для Вашингтона. Об этом сообщил эксперт из Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Николай Новик. Такое сотрудничество может стать эффективной альтернативой для США в целях уменьшения зависимости от Пекина.
«Запасы необходимых для США редкоземельных металлов там [на Украине] незначительны. Совершенно другая ситуация обстоит с редкими и редкоземельными металлами в России, залежи которых располагаются на севере, в Мурманске, на Кавказе, на Дальнем Востоке, в Иркутской области, в Туве и Якутии», — сказал Новик в беседе с ТАСС.
По словам эксперта, согласно информации Минприроды РФ, страна занимает вторую позицию в мире по объему подтвержденных запасов редких металлов, которые составляют свыше 650 миллионов тонн. Из этого количества 28 миллионов тонн приходятся на РЗМ. Тем не менее, несмотря на такое разнообразие и богатство ресурсов, возникает острая необходимость в финансировании для создания и развития специализированной инфраструктуры, которую могут обеспечить американские инвестиции, подчеркнул Новик.
В дополнение к возможным инвестициям в развитие инфраструктуры, для России значимым преимуществом может стать отмена санкций и повторное притяжение иностранных инвестиций. В то же время для Штатов это представляет собой уникальную возможность уменьшить экономическую зависимость от Китая, который является их основным конкурентом в торговом противостоянии, особенно в области добычи критически важных минералов для производства электроники, а также способствует укреплению глобальной стратегической стабильности, которая находится под угрозой, заключил Новик.
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