Пермячка отсудила у поликлиники 53 тысячи рублей из-за неудаленного зуба

Жительница Перми подала в суд на «Городскую стоматологическую поликлинику № 3» за то, что ей неправильно попытались удалить зуб. После приема состояние женщины ухудшилось и ей пришлось обратиться за помощью в частный медицинский центр. За причиненный вред пермячка потребовала у стоматологии 53,4 тысячи рублей, сказано в решении Дзержинского районного суда Перми, копия которого имеется в распоряжении URA.RU.
«Суд решил взыскать с „Городской стоматологической поликлиники № 3“ в пользу пациентки компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей, возмещение убытков — 3,6 тысячи рублей, штраф — 11,8 тысячи рублей. Также медицинское учреждение должно возместить судебные расходы на сумму 18 тысяч рублей», — сказано в решении суда.
Уточняется, что представители стоматологии не согласились с заявлением пациентки. По их словам, женщина подписала согласие на добровольное медицинское вмешательство, ей сделали анестезию, а затем врач приступил к удалению зуба. Но ему пришлось прервать операцию из-за нестабильного эмоционального состояния пермячки. Ей предложили успокоиться, дали десять минут, чтобы прийти в себя, но она без объяснения причин покинула кабинет, и зуб ей не удалили. К делу приложен отчет внештатного эксперта минздрава, в котором сказано, что врач оказывал медицинскую помощь по стандарту и не причинил вреда пациентке. Но суд встал на сторону женщины и обязал стоматологию возместить ущерб.
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