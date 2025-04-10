Три года в Тихоокеанском флоте и 45 — во власти: чем запомнился экс-глава Нижнетавдинского района

Ветеран тюменской политики Валерий Борисов, последние 10 лет руководивший Нижнетавдинским районом (Тюменская область) передает свой пост экс-главе депспорта мэрии Тюмени Сергею Борисевичу. Общий стаж работы Борисова в органах власти насчитывает 45 лет. О карьерном пути экс-главы и его планах на будущее — в материале URA.RU.
Служба и образование
Валерий Борисов родился 1 января 1955 года в деревне Червянка Омутинского района Тюменской области, сейчас ему 70 лет. В 18 лет Борисов отправился проходить службу в ВМФ Советского Союза, в рядах Тихоокеанского флота. В 1982 он получил диплом историка в Тюменском госуниверситете, а в 2004 году — диплом юриста в том же вузе.
Закончив служить в 1976 он начал работать на тюменском заводе Автотракторного электрооборудования (АТЭ), — к началу девяностых его повысили до заместителя гендиректора. В нулевых завод ликвидировали, а Борисов ушел в администрацию Тюмени.
Карьера во власти
В 2000 году Валерий Борисов принял предложение легендарного главы города Степана Киричука (был в должности с 1993 по 2005 годы) и стал начальником территориального управления по Калининскому району Тюмени. Через три года его перевели на пост замглавы города, директора департамента по благоустройству.
В беседе с корреспондентом URA.RU Валерий Борисов сказал, что считает Степана Киричука своим учителем. «Подход к решению задач, психология разговора, я очень многому у него научился», — вспоминает Борисов.
В 2007 году, уже при мэре Евгении Куйвашеве, он был назначен главой управы Центрального района города — проработал в этой должности восемь лет. А 15 апреля 2015 года Борисов на десять лет занял кресло главы Нижнетавдинского района Тюменской области.
"Район был предоставлен мне, а я — ему. Было взаимное понимание с депутатами, главами. Я планировал продолжать, но в последнее время думаю, что надо уступать молодежи. Остаюсь здесь, буду подсказывать", — поделился с агентством Борисов.
Достижения и планы на будущее
За время работы Борисова главой Центрального района Тюмени на его территории установили множество скульптур, ставших привычными для большинства тюменцев: бронзовая собачка у ЦУМа, дворник на улице Профсоюзной, скульптура «Мама» у перинатального центра и бронзовые тапочки на Цветном бульваре с надписью «чисто, как дома». Не все тюменцы сразу приняли арт-объекты, но Борисов был уверен, что они преображают город — скульптуры до сих пор стоят на своих местах.
Отвечая на вопрос URA.RU о работе на посту главы Нижнетавдинского района, Борисов отмечает, что за последние 10 лет территория серьезно развила экономику, привлекла торговые сети, а население муниципалитета выросло на шесть тысяч человек. Экс-глава пожелал новому мэру, в первую очередь, проследить за строительством бассейна в селе Нижняя Тавда и ремонтом дорог в районах жилых домов и соцобъектов.
Борисов сообщил, что собирается взять передышку, но после вернется к делам. В какие именно структуры — мэр не говорит, однако уточняет, что это будет работа с людьми.
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