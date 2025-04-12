В Шарташском лесопарке Екатеринбурга сохранились генеральские дачи 50-х годов

Генеральские дачи были построены в 50-х годах Фото: Илья Московец © URA.RU

Поселок, в котором жили генералы, медгородок 19-го века, усадьба, где вели дела банкиры — в Екатеринбурге есть множество объектов из прошлого, сохранившихся до нашего времени. Корреспондент URA.RU осмотрел их изнутри.

Генеральские дачи

В Шарташском лесопарке расположено несколько желто-зеленых старых домиков. Постройки образуют единый комплекс, его основали в 1950-х годах XX века. Дачи называются «генеральскими», потому как ранее они действительно принадлежали военным, а проживали там семьи генералов и офицеров. Позднее Минобороны передало участок свердловским властям. В книге «Дачный мир Шарташа» писательница Ольга Уколова рассказала, что в центре поселка стояли две беседки, в одной располагалась бильярдная. По вечерам вокруг стола собирались отставные офицеры-железнодорожники. Кроме того, на территории этого комплекса находился домик для врача, клуб и туалет на улице, кстати, деревянные кабинки до сих пор сохранились. Воду жители набирали из колодца.

Сооружения однотипные внутри и снаружи, сейчас от былого интерьера почти ничего не осталось, кое-где валяется мебель: кресла, диваны и табуреты. Сохранившиеся дома частично обгорели во время пожаров 2019-го, внутри местами обвалился пол второго этажа. Внутрь каждого домика оказалось легко попасть, так как они не охраняются.

Заброшенный медгородок

В центре города (улица Челюскинцев) сохранилось восемь зданий медгородка, частично построенных в конце XIX века, которые вместе представляют собой комплекс бывшей Екатеринбургской городской больницы. По информации фонда сохранения исторического наследия «Внимание», здание, в котором располагалась аптека (имеет литеру Ж), ценное как единственное сохранившееся аптечное здание в составе больницы. Зайти вовнутрь корреспондент URA.RU не решился, однако в сталкерских пабликах пользователи пишут, что от старинного интерьера внутри зданий ничего не осталось. В коридорах сделан ремонт, потрепанный годами запустения.

Усадьба «Товарищества А. Печенкина и К»

На улице Малышева, 39, под выцветшим баннером прячется доходный дом в эклектичном стиле, построенный во второй половине XIX века. В разное время там располагались: модный дамский магазин, фруктовый и винный погреба. Товарищество Печенкина являлось одним из старейших банкирских заведений, оно прошло путь от меняльной лавки до солидного банкирского дома, филиалы которого располагались в Казани, Екатеринбурге, Саратове и Нижнем Новгороде.

Усадьба трижды горела в 2009—2010-х годах, после гибели нескольких жильцов коммунальных квартир здание законсервировали. Впоследствии, к чемпионату мира по футболу в 2018 году, дом закрыли баннером. За семь лет облик здания практически никак не изменился — двери заколотили, краска под покрытием облупилась, а ступени разрушились.

Заброшенная школа

На Уралмаше по улице 22-го Партсъезда находится бывшая школа. Ее построили в 1935 году для жителей бараков Новоэкскаваторного и Рабочего поселков, но спустя десятилетия признали аварийной и закрыли в 2010 году. Сейчас здание со всех сторон огорожено забором, и внутрь попасть невозможно.