Свердловчанин нашел кусок перчатки в чизкейке из «Жизньмарта». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В чизкейке от 4 апреля оказалась синяя перчатка
В чизкейке от 4 апреля оказалась синяя перчатка Фото:

Житель Верхней Пышмы нашел в порции карамельного чизкейка из «Жизньмарта» кусок синей перчатки. Об этом он рассказал URA.RU, приложив фотографии.

«В „Жизньмарте“ продают торты с перчатками внутри», — написал читатель. Чизкейк был изготовлен 4 апреля, судя по стикеру на упаковке, а перчатка находилась в начинке. По словам покупателя, кусок с неожиданной находкой он купил в магазине по адресу Успенский проспект, 113д.

«Таких отзывов раньше не поступало. Если у покупателя есть видео- или фотоподтверждение, он может прийти к нам [в магазин] и выбрать: обменять на новый товар или вернуть деньги», — прокомментировали ситуацию в магазине. И добавили, что также можно отправить запрос в службу поддержки, там помогут разобраться.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу компании. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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Житель Верхней Пышмы нашел в порции карамельного чизкейка из «Жизньмарта» кусок синей перчатки. Об этом он рассказал URA.RU, приложив фотографии. « В „Жизньмарте“ продают торты с перчатками внутри», — написал читатель. Чизкейк был изготовлен 4 апреля, судя по стикеру на упаковке, а перчатка находилась в начинке. По словам покупателя, кусок с неожиданной находкой он купил в магазине по адресу Успенский проспект, 113д. « Таких отзывов раньше не поступало. Если у покупателя есть видео- или фотоподтверждение , он может прийти к нам [в магазин] и выбрать: обменять на новый товар или вернуть деньги» , — прокомментировали ситуацию в магазине. И добавили, что также можно отправить запрос в службу поддержки, там помогут разобраться. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу компании. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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