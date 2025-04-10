Житель Верхней Пышмы нашел в порции карамельного чизкейка из «Жизньмарта» кусок синей перчатки. Об этом он рассказал URA.RU, приложив фотографии.
«В „Жизньмарте“ продают торты с перчатками внутри», — написал читатель. Чизкейк был изготовлен 4 апреля, судя по стикеру на упаковке, а перчатка находилась в начинке. По словам покупателя, кусок с неожиданной находкой он купил в магазине по адресу Успенский проспект, 113д.
«Таких отзывов раньше не поступало. Если у покупателя есть видео- или фотоподтверждение, он может прийти к нам [в магазин] и выбрать: обменять на новый товар или вернуть деньги», — прокомментировали ситуацию в магазине. И добавили, что также можно отправить запрос в службу поддержки, там помогут разобраться.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу компании. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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