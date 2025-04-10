Экс-мэр Нового Уренгоя заканчивает политическую карьеру. Инсайд

Источник: депутат Костогриз не пройдет в следующий созыв заксобрания
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Политэлиты уже активно ищут ему замену
Политэлиты уже активно ищут ему замену Фото:
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Выборы в ЯНАО в 2025 году

Бывший глава Нового Уренгоя (ЯНАО), депутат заксобрания ЯНАО Иван Костогриз не пройдет в следующий созыв окружного парламента. Собеседники информационного агентства заговорили о возможном уходе из большой политики бывшего главы газовой столицы.

«Костогриз оставался у руля Нового Уренгоя долгое время, пока губернатор не провел ротацию в регионе. Прежде чем уйти из политики вовсе, он пошел в заксобрание. А там и пенсия парламентская, хорошая — почему он должен был от нее отказаться?» — передают источники агентства в политических кругах.

Дозвониться до самого Ивана Костогриза редакции URA.RU не удалось. Редакция готова обсудить любой факт в публикации с самим политиком, чтобы прояснить дальнейшую карьеру депутата заксобрания.

Выборы в ямальский парламент пройдут в сентябре 2025 года. На данный момент в заксобрании представлены четыре партии: «Единая Россия», «СР — ЗП», ЛПДР и КПРФ.

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Бывший глава Нового Уренгоя (ЯНАО), депутат заксобрания ЯНАО Иван Костогриз не пройдет в следующий созыв окружного парламента. Собеседники информационного агентства заговорили о возможном уходе из большой политики бывшего главы газовой столицы. «Костогриз оставался у руля Нового Уренгоя долгое время, пока губернатор не провел ротацию в регионе. Прежде чем уйти из политики вовсе, он пошел в заксобрание. А там и пенсия парламентская, хорошая — почему он должен был от нее отказаться?» — передают источники агентства в политических кругах. Дозвониться до самого Ивана Костогриза редакции URA.RU не удалось. Редакция готова обсудить любой факт в публикации с самим политиком, чтобы прояснить дальнейшую карьеру депутата заксобрания. Выборы в ямальский парламент пройдут в сентябре 2025 года. На данный момент в заксобрании представлены четыре партии: «Единая Россия», «СР — ЗП», ЛПДР и КПРФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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