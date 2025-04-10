Бастрыкин потребовал возбудить дело против челябинца, устроившего погром в школе

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует возбудить уголовное дело против челябинца, который устроил погром в школе №145. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Глава СКР поручил руководителю регионального СУ СК Алексею Колбасину возбудить уголовное дело по факту совершения противоправных действий мужчиной в образовательном учреждении в Челябинске», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Бастрыкин также потребовал у Колбасина доклад.
В челябинскую школу утром, 10 апреля, проник неадекватный мужчина. Он сломал турникет, прорвался в кабинет директора и повредил компьютер. Задержать дебошира до приезда Росгвардии смогли два учителя и ученик-спортсмен. По факту нападения СКР по Челябинской области организовали проверку. Также выяснилось, что парень стоит на учете в психдиспансере. Подробнее — в сюжете URA.RU.
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