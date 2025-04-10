Бастрыкин потребовал возбудить дело против челябинца, устроившего погром в школе

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Бастрыкин заинтересовался происшествием в челябинской школе
Бастрыкин заинтересовался происшествием в челябинской школе Фото:
новость из сюжета
Неадекват в Челябинске пытался разгромить свою бывшую школу

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует возбудить уголовное дело против челябинца, который устроил погром в школе №145. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Глава СКР поручил руководителю регионального СУ СК Алексею Колбасину возбудить уголовное дело по факту совершения противоправных действий мужчиной в образовательном учреждении в Челябинске», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Бастрыкин также потребовал у Колбасина доклад.

В челябинскую школу утром, 10 апреля, проник неадекватный мужчина. Он сломал турникет, прорвался в кабинет директора и повредил компьютер. Задержать дебошира до приезда Росгвардии смогли два учителя и ученик-спортсмен. По факту нападения СКР по Челябинской области организовали проверку. Также выяснилось, что парень стоит на учете в психдиспансере. Подробнее — в сюжете URA.RU.

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Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует возбудить уголовное дело против челябинца, который устроил погром в школе №145. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Глава СКР поручил руководителю регионального СУ СК Алексею Колбасину возбудить уголовное дело по факту совершения противоправных действий мужчиной в образовательном учреждении в Челябинске», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Бастрыкин также потребовал у Колбасина доклад. В челябинскую школу утром, 10 апреля, проник неадекватный мужчина. Он сломал турникет, прорвался в кабинет директора и повредил компьютер. Задержать дебошира до приезда Росгвардии смогли два учителя и ученик-спортсмен. По факту нападения СКР по Челябинской области организовали проверку. Также выяснилось, что парень стоит на учете в психдиспансере. Подробнее — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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