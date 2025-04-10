Осужденную за растрату челябинку Светлану Князеву, перенесшую инсульт головного мозга во время 5-летнего срока, не выпускают из колонии. По словам дочери женщины Екатерины, мать не может ходить, самостоятельно сесть на кровать, принять пищу, сходить в душ. Но медкомиссия исправительного учреждения уверена, что ее мать может содержаться в колонии на общих основаниях. В пресс-службе ГУФСИН по региону URA.RU сообщили, что в колонии созданы все условия для отбывания наказания.
«Маму, наверное, впервые в истории колонии №5 доставили сразу в больницу (медучреждение находится в колонии). С 20 февраля она находится там и состояние ее ухудшается. Вопреки уверениям руководства колонии о том, что все необходимое для ее содержания есть, каждую неделю привозим ей новые лекарства, средства гигиены (подгузники, салфетки). Ухаживает за мамой женщина, отбывающая срок в колонии. Свидания с мамой не доступны, никто ее в комнату для свиданий не понесет», — рассказала URA.RU Екатерина.
URA.RU связалось с адвокатом Князевой, Виктором Штирцем. Он заявил, что отношение руководства исправительного учреждения к сложившейся ситуации вызывает только недоумение.
«Каким образом человек, который в течение длительного периода не может самостоятельно принимать пищу, сходить в туалет или принять душ, может быть признан не нуждающимся в постоянном уходе?», — задался вопросом адвокат. По его словам, заключение медкомиссии колонии вызывает много вопросов.
По словам Штирца, выставленный его доверительнице диагноз существенно отличается от оценок докторов, наблюдавших ее после перенесенного инсульта. Именно поэтому им заявлено ходатайство о проведении повторного медосвидетельствования Князевой с привлечением узких специалистов.
«Князеву посещал председатель ОНК Челябинской области Василий Катанэ. После он связывался со мной, высказывал возмущение сложившейся ситуацией. Сейчас мы надеемся, что вышестоящие инстанции вмешаются в дело. Надеемся на положительный исход и проявление человечности со стороны сотрудников ГУФСИН», — отметил адвокат.
URA.RU связалось с пресс-службой ГУФСИН по региону. Там сообщили, что при прибытии в исправительное учреждение осужденная была направлена на медосвидетельствование.
«Согласно заключению комиссии от 28 февраля 2025 года, у осужденной не выявлено заболеваний, препятствующих отбыванию наказания. Кроме того, осужденной была проведена медико-социальная экспертиза для определения инвалидности, по результатам которой также не установлено оснований, препятствующих ее нахождению в условиях исправительной колонии», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по региону.
Там отметили, что учреждение, в котором отбывает наказание осужденная, предоставляет условия для лиц с ограниченными возможностями здоровья, включая медицинское сопровождение. Она размещена в медико-санитарной части, где ей оказывают необходимый уход. Проведена сезонная терапия.
Князева была осуждена на шесть лет за растрату. В суде апелляционной инстанции адвокатам удалось снизить срок до пяти лет. Сейчас женщина ждет решения кассации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!