Самолет Airbus, следующий рейсом Москва — Денпасар (Бали, Индонезия), готовится к аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает telegram-канал «112».
«Экипаж самолета ... запросил аварийную посадку в Шереметьево», — сообщает telegram-канал. По его данным, причиной стал отказ одного из двигателей, а в аэропорту уже собрались экстренные службы. По информации ТАСС, самолет возвращается в аэропорт вылета из-за неисправности электросистемы правого двигателя.
URA.RU связалось с колл-центром Шереметьево. Там заявили, что 10 апреля ожидается один рейс из Денпасара. Время прибытия — 18:10 мск. Других рейсов из Индонезии нет, экстренную посадку, по информации колл-центра, никто не запрашивал.
Обновлено в 20:24:
Самолет рейса Москва — Денпасар (Индонезия) благополучно вернулся в Шереметьево. Посадка прошла штатно в 18:11 мск, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.
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