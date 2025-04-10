112: в Шереметьево Airbus готовится к аварийной посадке

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В Шереметьево не подтвердили информацию об экстренной посадке
В Шереметьево не подтвердили информацию об экстренной посадке Фото:

Самолет Airbus, следующий рейсом Москва — Денпасар (Бали, Индонезия), готовится к аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает telegram-канал «112».

«Экипаж самолета ... запросил аварийную посадку в Шереметьево», — сообщает telegram-канал. По его данным, причиной стал отказ одного из двигателей, а в аэропорту уже собрались экстренные службы. По информации ТАСС, самолет возвращается в аэропорт вылета из-за неисправности электросистемы правого двигателя.

URA.RU связалось с колл-центром Шереметьево. Там заявили, что 10 апреля ожидается один рейс из Денпасара. Время прибытия — 18:10 мск. Других рейсов из Индонезии нет, экстренную посадку, по информации колл-центра, никто не запрашивал.

Обновлено в 20:24:

Самолет рейса Москва — Денпасар (Индонезия) благополучно вернулся в Шереметьево. Посадка прошла штатно в 18:11 мск, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.

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Самолет Airbus, следующий рейсом Москва — Денпасар (Бали, Индонезия), готовится к аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает telegram-канал «112». «Экипаж самолета ... запросил аварийную посадку в Шереметьево», — сообщает telegram-канал. По его данным, причиной стал отказ одного из двигателей, а в аэропорту уже собрались экстренные службы. По информации ТАСС, самолет возвращается в аэропорт вылета из-за неисправности электросистемы правого двигателя. URA.RU связалось с колл-центром Шереметьево. Там заявили, что 10 апреля ожидается один рейс из Денпасара. Время прибытия — 18:10 мск. Других рейсов из Индонезии нет, экстренную посадку, по информации колл-центра, никто не запрашивал. Обновлено в 20:24: Самолет рейса Москва — Денпасар (Индонезия) благополучно вернулся в Шереметьево. Посадка прошла штатно в 18:11 мск, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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