Пермяк пытался переехать машиной студентов, а потом напал на них с ножом

Житель Чердынского округа Пермского края задержан за покушение на убийство
© Служба новостей «URA.RU»
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Инцидент произошел после конфликта в баре поселка Рябинино
Инцидент произошел после конфликта в баре поселка Рябинино Фото:

Житель Пермского края пытался наехать на компанию студентов на УАЗе, догнал одного, а затем жестоко избил и порезал его ножом. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

«В баре в поселке Рябинино Чердынского района возник конфликт между 28-летним мужчиной и четырьмя студентами, который перерос в драку. Мужчина решил отомстить молодым людям. Съездив домой на такси, он сел за руль своего автомобиля УАЗ, вернулся к бару и попытался совершить наезд на компанию», — сообщается на сайте телекомпании.

Пострадавший студент — несовершеннолетний. Злоумышленника задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми пьяный мужчина напал на школьницу. Это произошло в микрорайоне Гайва возле школы №37. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. В настоящее время устанавливается факт причастности нарушителя к иным преступлениям.

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Житель Пермского края пытался наехать на компанию студентов на УАЗе, догнал одного, а затем жестоко избил и порезал его ножом. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ. «В баре в поселке Рябинино Чердынского района возник конфликт между 28-летним мужчиной и четырьмя студентами, который перерос в драку. Мужчина решил отомстить молодым людям. Съездив домой на такси, он сел за руль своего автомобиля УАЗ, вернулся к бару и попытался совершить наезд на компанию», — сообщается на сайте телекомпании. Пострадавший студент — несовершеннолетний. Злоумышленника задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Ранее URA.RU сообщало, что в Перми пьяный мужчина напал на школьницу. Это произошло в микрорайоне Гайва возле школы №37. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. В настоящее время устанавливается факт причастности нарушителя к иным преступлениям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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