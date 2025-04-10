Пермяк пытался переехать машиной студентов, а потом напал на них с ножом

Житель Пермского края пытался наехать на компанию студентов на УАЗе, догнал одного, а затем жестоко избил и порезал его ножом. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
«В баре в поселке Рябинино Чердынского района возник конфликт между 28-летним мужчиной и четырьмя студентами, который перерос в драку. Мужчина решил отомстить молодым людям. Съездив домой на такси, он сел за руль своего автомобиля УАЗ, вернулся к бару и попытался совершить наезд на компанию», — сообщается на сайте телекомпании.
Пострадавший студент — несовершеннолетний. Злоумышленника задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
Ранее URA.RU сообщало, что в Перми пьяный мужчина напал на школьницу. Это произошло в микрорайоне Гайва возле школы №37. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. В настоящее время устанавливается факт причастности нарушителя к иным преступлениям.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!