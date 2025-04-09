09 апреля 2025

В Перми пьяный мужчина напал на школьницу

© Служба новостей «URA.RU»
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Его задержали и доставили в дежурную часть
Его задержали и доставили в дежурную часть Фото:

В пермском микрорайоне Гайва возле школы №37 мужчина совершил нападение на девочку. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. 

«9 апреля в 18:30-18:40 мужчина, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, атаковал девочку. Школьнице удалось убежать», — сообщает сообщество «Редакция Гайва» в соцсети «ВКонтакте.

В Управлении МВД России по городу Перми URA.RU сообщили, что 9 апреля к сотрудникам полиции, несущим службу в Орджоникидзевском районе города, обратились граждане с сообщением о совершении противоправного деяния. На месте был обнаружен мужчина в состоянии опьянения. За совершение административного правонарушения его доставили его в дежурную часть отдела полиции № 5 Управления МВД России по городу Перми. Сейчас мужчину проверяют на аналогичные преступления. 

Это не первый случай нападения на несовершеннолетних на Гайве. В 2022 году URA.RU сообщало о том, что полицейские задержали пермяка, который напал на 17-летнюю девушку в подъезде ее дома. До этого он аналогичным образом напал на школьницу, но его отпустили.

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В пермском микрорайоне Гайва возле школы №37 мужчина совершил нападение на девочку. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.  «9 апреля в 18:30-18:40 мужчина, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, атаковал девочку. Школьнице удалось убежать», — сообщает сообщество «Редакция Гайва» в соцсети «ВКонтакте. В Управлении МВД России по городу Перми URA.RU сообщили, что 9 апреля к сотрудникам полиции, несущим службу в Орджоникидзевском районе города, обратились граждане с сообщением о совершении противоправного деяния. На месте был обнаружен мужчина в состоянии опьянения. За совершение административного правонарушения его доставили его в дежурную часть отдела полиции № 5 Управления МВД России по городу Перми. Сейчас мужчину проверяют на аналогичные преступления.  Это не первый случай нападения на несовершеннолетних на Гайве. В 2022 году URA.RU сообщало о том, что полицейские задержали пермяка, который напал на 17-летнюю девушку в подъезде ее дома. До этого он аналогичным образом напал на школьницу, но его отпустили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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