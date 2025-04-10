Представлен расширенный состав сборной РФ по хоккею под руководством Ротенберга

Федерация хоккея России (ФХР) опубликовала состав национальной команды «Россия 25» для участия в майском хоккейном турне. Об этом сообщается в официальном telegram-канале федерации.
В обновленный список вошли хоккеисты из таких клубов, как СКА, ЦСКА, «Металлург», «Торпедо» и «Северсталь», а также представители других команд. Отмечается, что в состав не были включены игроки тех клубов, которые все еще принимают участие в турнире за Кубок Гагарина. Руководить командой будет тренер СКА Роман Ротенберг.
Перед началом турне команда проведет подготовительный сбор, который запланирован на конец апреля в Новогорске. По завершении сбора национальная команда России проведет серию из пяти матчей: первые два состоятся 1 и 2 мая в Астане против сборной Казахстана, следующие два — 5 и 6 мая в Тольятти, и заключительный матч пройдет 8 мая в Минске, где соперником россиян будет команда Белоруссии.
Ранее ФХР обнадежил российских болельщиков, опубликовав сообщение о возможном участии сборной РФ в Чемпионате мира. Такой вопрос будет поставлен мировым регулятором, если Россия завершит спецоперацию на Украине.
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