Представлен расширенный состав сборной РФ по хоккею под руководством Ротенберга

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Список спортсменов, вошедших в сборную, опубликован в telegram-канале ФХР
Список спортсменов, вошедших в сборную, опубликован в telegram-канале ФХР Фото:

Федерация хоккея России (ФХР) опубликовала состав национальной команды «Россия 25» для участия в майском хоккейном турне. Об этом сообщается в официальном telegram-канале федерации.

В обновленный список вошли хоккеисты из таких клубов, как СКА, ЦСКА, «Металлург», «Торпедо» и «Северсталь», а также представители других команд. Отмечается, что в состав не были включены игроки тех клубов, которые все еще принимают участие в турнире за Кубок Гагарина. Руководить командой будет тренер СКА Роман Ротенберг.

Перед началом турне команда проведет подготовительный сбор, который запланирован на конец апреля в Новогорске. По завершении сбора национальная команда России проведет серию из пяти матчей: первые два состоятся 1 и 2 мая в Астане против сборной Казахстана, следующие два — 5 и 6 мая в Тольятти, и заключительный матч пройдет 8 мая в Минске, где соперником россиян будет команда Белоруссии.

Ранее ФХР обнадежил российских болельщиков, опубликовав сообщение о возможном участии сборной РФ в Чемпионате мира. Такой вопрос будет поставлен мировым регулятором, если Россия завершит спецоперацию на Украине.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Федерация хоккея России (ФХР) опубликовала состав национальной команды «Россия 25» для участия в майском хоккейном турне. Об этом сообщается в официальном telegram-канале федерации. В обновленный список вошли хоккеисты из таких клубов, как СКА, ЦСКА, «Металлург», «Торпедо» и «Северсталь», а также представители других команд. Отмечается, что в состав не были включены игроки тех клубов, которые все еще принимают участие в турнире за Кубок Гагарина. Руководить командой будет тренер СКА Роман Ротенберг. Перед началом турне команда проведет подготовительный сбор, который запланирован на конец апреля в Новогорске. По завершении сбора национальная команда России проведет серию из пяти матчей: первые два состоятся 1 и 2 мая в Астане против сборной Казахстана, следующие два — 5 и 6 мая в Тольятти, и заключительный матч пройдет 8 мая в Минске, где соперником россиян будет команда Белоруссии. Ранее ФХР обнадежил российских болельщиков, опубликовав сообщение о возможном участии сборной РФ в Чемпионате мира. Такой вопрос будет поставлен мировым регулятором, если Россия завершит спецоперацию на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...