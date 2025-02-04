Возможность участия сборной РФ по хоккею в Чемпионате мира может быть пересмотрена при одном условии

Федерация хоккея пересмотрит недопуск сборной РФ на ЧМ в случае завершения СВО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Федерация хоккея РФ оспорит решение о недопуске российской сборной на ЧМ в случае завершения СВО
Федерация хоккея РФ оспорит решение о недопуске российской сборной на ЧМ в случае завершения СВО Фото:

Международная федерация хоккея (IIHF) может пересмотреть решение о недопуске российской сборной на Чемпионат мира 2025 и 2026, если Россия завершит спецоперацию на Украине. Об этом сообщили на официальном сайте Федерации хоккея РФ.

«Международная федерация хоккея допускает возможность пересмотра решения в случае остановки вооруженного конфликта на Украине», — говорится на сайте Федерации хоккея России. Отмечается, что она сможет оспорить решение IIHF после окончания Чемпионата-2025.

IIHF приняла решение об отстранении сборной РФ от ЧМ 4 февраля. Российская команда пропустит соревнования 2025 и 2026 годов, а также молодежное мировое первенство, которое пройдет в 2026.

IIHF отстранила игроков из России от участия в международных турнирах в 2022 году. Российские спортсмены лишились права соревноваться даже в нейтральном статусе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Международная федерация хоккея (IIHF) может пересмотреть решение о недопуске российской сборной на Чемпионат мира 2025 и 2026, если Россия завершит спецоперацию на Украине. Об этом сообщили на официальном сайте Федерации хоккея РФ. «Международная федерация хоккея допускает возможность пересмотра решения в случае остановки вооруженного конфликта на Украине », — говорится на сайте Федерации хоккея России. Отмечается, что она сможет оспорить решение IIHF после окончания Чемпионата-2025. IIHF приняла решение об отстранении сборной РФ от ЧМ 4 февраля. Российская команда пропустит соревнования 2025 и 2026 годов, а также молодежное мировое первенство, которое пройдет в 2026. IIHF отстранила игроков из России от участия в международных турнирах в 2022 году. Российские спортсмены лишились права соревноваться даже в нейтральном статусе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...