Возможность участия сборной РФ по хоккею в Чемпионате мира может быть пересмотрена при одном условии

Международная федерация хоккея (IIHF) может пересмотреть решение о недопуске российской сборной на Чемпионат мира 2025 и 2026, если Россия завершит спецоперацию на Украине. Об этом сообщили на официальном сайте Федерации хоккея РФ.
«Международная федерация хоккея допускает возможность пересмотра решения в случае остановки вооруженного конфликта на Украине», — говорится на сайте Федерации хоккея России. Отмечается, что она сможет оспорить решение IIHF после окончания Чемпионата-2025.
IIHF приняла решение об отстранении сборной РФ от ЧМ 4 февраля. Российская команда пропустит соревнования 2025 и 2026 годов, а также молодежное мировое первенство, которое пройдет в 2026.
IIHF отстранила игроков из России от участия в международных турнирах в 2022 году. Российские спортсмены лишились права соревноваться даже в нейтральном статусе.
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