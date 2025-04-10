В аэропорт, на ферму и склады: куда курганцев зовут работать вахтой

Курганцев зовут работать вахтовым методом на различные предприятия. Устроиться можно как на Севере, так и в ближайших регионах на складах, стройках и фермах. Какие специалисты нужны и сколько им готовы платить — в подборке корреспондента URA.RU.
Подойдет пенсионерам
В Сургутский район на 45-дневную вахту приглашают кухонных работников и поваров. Платить обещают от 70 тысяч рублей. Готовы рассмотреть кандидатуры пенсионеров. Объявление размещено на сайте Rabota45.ru.
«Требуются кухонные работники и повара. Приглашают пенсионеров. Предоставляют комнату в благоустроенном общежитии, трехразовое питание. Крестьянское фермерское хозяйство», — указано в объявлении.
С проживанием в доме-вагоне
От 70 до 120 тысяч готовы платить водителю категории В, у которого есть опыт от 3-6 лет. Вакансия размещена на сайте hh.ru.
«Требуется водитель на зарплату 70-120 тысяч рублей в месяц до вычета налогов. Вахтовый метод. Перевозка заказчиков по Приобскому месторождению. Работа на автомобиле „УАЗ Пикап“. Проживание в укомплектованном доме-вагоне», — сообщается в объявлении.
Можно без опыта
На вахту от 15 смен курганцев зовут в Москву упаковывать одежду известного бренда. Платить обещают от 98 до 119 тысяч рублей, указано в объявлении на сайте Avito.
«Требуются упаковщики на брендовую одежду. Опыт не важен. Смены в день либо ночь. Жилье предоставляется», — указано в описании вакансии.
Для семейных
В аэропорт Екатеринбурга ищут упаковщиков бортового питания, можно без опыта. Взять готовы семейные пары. Платить обещают до 180 тысяч рублей, сообщается на сайте Avito.
«Работа на складе. Задачи: упаковка бортового питания, овощей и фруктов, одноразовых приборов. Жилье и обеды предоставляются», — указано в объявлении.
Для строителей с опытом
На стройки в Челябинскую, Нижегородскую и Свердловскую области строительная компания набирает сотрудников с опытом от двух лет. Монтажникам строительно-монтажных работ готовы платить до 220 тысяч, указано в объявлении на hh.ru
«Предоставляем комфортабельные квартиры для проживания. Работа вахтовым методом по 20-30 дней, 11-часовой рабочий день. Обязанности: монтаж железобетонных конструкций, связка арматурных соединений, сбор и монтаж металлоконструкций», — написано в объявлении.
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