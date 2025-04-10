Поведение экс-главы кредиторов пермского ЗиДа Васильева признали непристойным

Бывший глава комитета кредиторов пермского ФГУП «Завод имени Дзержинского» Артура Васильева допустил непристойное поведение на слушаниях о продаже его земли. Бизнесмену пригрозили удалением с собрания в случае повторного проявления неуважения к присутствующим. Протокол заседания размещен на «Федресурсе».
«Должнику было сделано замечание о непристойном поведении, которое препятствовало проведению собрания. В случае повторного проявления неуважения к присутствующим, Артура Васильев будет удален с мероприятия», — на опубликованный документ ссылается «Коммерсант-Прикамье».
По данным СМИ, в ходе встречи был утвержден порядок продажи принадлежащих предпринимателю четырех участков в Пермском округе. Они все примыкают к Нестюковскому тракту у съезда возле поселка Ферма. На собрании кредиторы решили разделить земли на 26 лотов и продать их.
Бизнесмена признали банкротом в 2019 году. Летом 2023-го его осудили за мошенничество. Речь шла о 788,1 млн рублей, ущерб был причинен ГК «Риал» депутата краевого заксобрания Юрия Борисовца. Суд приговорил Васильева к шести годам лишения свободы условно и штрафу в 500 тысяч рублей.
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