10 апреля 2025

Поведение экс-главы кредиторов пермского ЗиДа Васильева признали непристойным

© Служба новостей «URA.RU»
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Артура Васильева признали виновным в мошенничестве
Артура Васильева признали виновным в мошенничестве Фото:

Бывший глава комитета кредиторов пермского ФГУП «Завод имени Дзержинского» Артура Васильева допустил непристойное поведение на слушаниях о продаже его земли. Бизнесмену пригрозили удалением с собрания в случае повторного проявления неуважения к присутствующим. Протокол заседания размещен на «Федресурсе».

«Должнику было сделано замечание о непристойном поведении, которое препятствовало проведению собрания. В случае повторного проявления неуважения к присутствующим, Артура Васильев будет удален с мероприятия», — на опубликованный документ ссылается «Коммерсант-Прикамье».

По данным СМИ, в ходе встречи был утвержден порядок продажи принадлежащих предпринимателю четырех участков в Пермском округе. Они все примыкают к Нестюковскому тракту у съезда возле поселка Ферма. На собрании кредиторы решили разделить земли на 26 лотов и продать их.

Бизнесмена признали банкротом в 2019 году. Летом 2023-го его осудили за мошенничество. Речь шла о 788,1 млн рублей, ущерб был причинен ГК «Риал» депутата краевого заксобрания Юрия Борисовца. Суд приговорил Васильева к шести годам лишения свободы условно и штрафу в 500 тысяч рублей.

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Бывший глава комитета кредиторов пермского ФГУП «Завод имени Дзержинского» Артура Васильева допустил непристойное поведение на слушаниях о продаже его земли. Бизнесмену пригрозили удалением с собрания в случае повторного проявления неуважения к присутствующим. Протокол заседания размещен на «Федресурсе». «Должнику было сделано замечание о непристойном поведении, которое препятствовало проведению собрания. В случае повторного проявления неуважения к присутствующим, Артура Васильев будет удален с мероприятия», — на опубликованный документ ссылается «Коммерсант-Прикамье». По данным СМИ, в ходе встречи был утвержден порядок продажи принадлежащих предпринимателю четырех участков в Пермском округе. Они все примыкают к Нестюковскому тракту у съезда возле поселка Ферма. На собрании кредиторы решили разделить земли на 26 лотов и продать их. Бизнесмена признали банкротом в 2019 году. Летом 2023-го его осудили за мошенничество. Речь шла о 788,1 млн рублей, ущерб был причинен ГК «Риал» депутата краевого заксобрания Юрия Борисовца. Суд приговорил Васильева к шести годам лишения свободы условно и штрафу в 500 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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