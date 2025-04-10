Единороссы определяются со списком будущих депутатов Госдумы от ХМАО. Источники URA.RU в политическом истеблишменте отмечают, что шансы Павла Завального и Ольги Ануфриевой пройти в следующий созыв в 2026 году велики, а вот перспективы Вадима Шувалова оценивают как не очень высокие.
«Оба занимают должности зампредов комитетов (Ануфриева — по бюджету, Завальный — по энергетике). Перспективы третьего единоросса Шувалова гораздо туманнее. Бывшего мэра Сургута продвигала предыдущий губернатор ХМАО Наталья Комарова. Вероятно, у Руслана Кухарука к выборам появятся другие кандидаты. В любом случае, окончательное слово будет за губернатором. Но предварительные обсуждения уже идут», — отмечает инсайдер.
Источник в правительстве ХМАО отметил, что вопрос пока обсуждается. В региональное отделение «Единой России» направлен запрос, ответ ожидается.
Павел Завальный в беседе с журналистом агентства отметил, что впереди еще полтора года, и времени достаточно. Ольга Ануфриева в переписке была краткой. «Жизнь покажет», — уточнила она. Шувалов не ответил ни на звонки, ни на сообщения журналистов агентства.
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