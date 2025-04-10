10 апреля 2025

Единороссы определяются со списком будущих депутатов Госдумы от ХМАО. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Шансы на переизбрание двух депутатов Госдумы от ХМАО из тройки единороссов оценили как высокие
Шансы на переизбрание двух депутатов Госдумы от ХМАО из тройки единороссов оценили как высокие Фото:

Единороссы определяются со списком будущих депутатов Госдумы от ХМАО. Источники URA.RU в политическом истеблишменте отмечают, что шансы Павла Завального и Ольги Ануфриевой пройти в следующий созыв в 2026 году велики, а вот перспективы Вадима Шувалова оценивают как не очень высокие.

«Оба занимают должности зампредов комитетов (Ануфриева — по бюджету, Завальный — по энергетике). Перспективы третьего единоросса Шувалова гораздо туманнее. Бывшего мэра Сургута продвигала предыдущий губернатор ХМАО Наталья Комарова. Вероятно, у Руслана Кухарука к выборам появятся другие кандидаты. В любом случае, окончательное слово будет за губернатором. Но предварительные обсуждения уже идут», — отмечает инсайдер.

Источник в правительстве ХМАО отметил, что вопрос пока обсуждается. В региональное отделение «Единой России» направлен запрос, ответ ожидается.

Павел Завальный в беседе с журналистом агентства отметил, что впереди еще полтора года, и времени достаточно. Ольга Ануфриева в переписке была краткой. «Жизнь покажет», — уточнила она. Шувалов не ответил ни на звонки, ни на сообщения журналистов агентства. 

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Единороссы определяются со списком будущих депутатов Госдумы от ХМАО. Источники URA.RU в политическом истеблишменте отмечают, что шансы Павла Завального и Ольги Ануфриевой пройти в следующий созыв в 2026 году велики, а вот перспективы Вадима Шувалова оценивают как не очень высокие. «Оба занимают должности зампредов комитетов (Ануфриева — по бюджету, Завальный — по энергетике). Перспективы третьего единоросса Шувалова гораздо туманнее. Бывшего мэра Сургута продвигала предыдущий губернатор ХМАО Наталья Комарова. Вероятно, у Руслана Кухарука к выборам появятся другие кандидаты. В любом случае, окончательное слово будет за губернатором. Но предварительные обсуждения уже идут», — отмечает инсайдер. Источник в правительстве ХМАО отметил, что вопрос пока обсуждается. В региональное отделение «Единой России» направлен запрос, ответ ожидается. Павел Завальный в беседе с журналистом агентства отметил, что впереди еще полтора года, и времени достаточно. Ольга Ануфриева в переписке была краткой. «Жизнь покажет», — уточнила она. Шувалов не ответил ни на звонки, ни на сообщения журналистов агентства. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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