10 апреля 2025

В ГД хотят дать россиянам право отказа от мигранта-таксиста

© Служба новостей «URA.RU»
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Такое обращение министру транспорта написал вице-спикер ГД Владислав Даванков
Такое обращение министру транспорта написал вице-спикер ГД Владислав Даванков Фото:

Агрегаторам такси предложили рассмотреть возможность внедрения в приложениях функции, позволяющей пассажирам отказаться от поездки с водителем-мигрантом. Письмо с таким предложением министру транспорта РФ Роману Старовойту отправил вице-спикер ГД Владислав Даванков («Новые люди»).

«Считаю необходимым рассмотреть возможность внедрения функции в приложениях агрегаторов такси, которая позволит пассажирам отказаться от поездки с водителем, являющимся мигрантом... Отдельные субъекты РФ уже ввели ограничения на работу мигрантов в такси, что связано с увеличением числа преступлений с их участием. Руководители этих регионов отмечают, что многие мигранты, совершающие преступления, работают в такси», — говорится в обращении депутата, передает РИА Новости.

Даванков указывает на увеличение числа правонарушений среди иностранных граждан, в том числе тех, кто работает в такси. Он подчеркивает, что нововведение не только повысит уровень безопасности для пассажиров, но и поддержит российских граждан, работающих в данной сфере, способствуя предпочтению их услуг.

Ранее стало известно о создании новой службы по вопросам миграции, руководителем которой стал Андрей Кикоть. Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан будет направлена на улучшение контроля за миграционными процессами и усиление безопасности.

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Агрегаторам такси предложили рассмотреть возможность внедрения в приложениях функции, позволяющей пассажирам отказаться от поездки с водителем-мигрантом. Письмо с таким предложением министру транспорта РФ Роману Старовойту отправил вице-спикер ГД Владислав Даванков («Новые люди»). «Считаю необходимым рассмотреть возможность внедрения функции в приложениях агрегаторов такси, которая позволит пассажирам отказаться от поездки с водителем, являющимся мигрантом... Отдельные субъекты РФ уже ввели ограничения на работу мигрантов в такси, что связано с увеличением числа преступлений с их участием. Руководители этих регионов отмечают, что многие мигранты, совершающие преступления, работают в такси», — говорится в обращении депутата, передает РИА Новости. Даванков указывает на увеличение числа правонарушений среди иностранных граждан, в том числе тех, кто работает в такси. Он подчеркивает, что нововведение не только повысит уровень безопасности для пассажиров, но и поддержит российских граждан, работающих в данной сфере, способствуя предпочтению их услуг. Ранее стало известно о создании новой службы по вопросам миграции, руководителем которой стал Андрей Кикоть. Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан будет направлена на улучшение контроля за миграционными процессами и усиление безопасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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